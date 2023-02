La DG de l’APIM panéliste à la 25e édition du Africa Business Conference de Harvard

La DG de l’APIM est une des invitées à la 25e édition de Africa Business Conference de la Harvard Business School, qui se tiendra du 24 au 25 mars prochain à Cambridge, Massachusetts.

Cet événement de deux jours sert de plateforme pour faire connaître l’environnement des Affaires en Afrique sous le thème : « L’Afrique accélérée : A pas de géant dans la prochaine décennie».

La DG interviendra sur le panel : «Investment Promotion: Doing Business in Africa», aux côtés d’autres co-panélistes du secteur privé et public africain.