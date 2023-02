APIM et le CIDC coorganiseront la première édition du forum de l’investissement en Mauritanie

« L’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), Co organiseront la deuxième édition du forum d’investissement « ICDT Invest Days », première édition du Forum de l’investissement Mauritanie-OCI, du 15 au 16 mars 2023 à Nouakchott sous le haut patronage de son Excellence M. Mohammed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie ».

C’est qui ressort d’une conférence conjointe de presse, donnée, vendredi à Nouakchott, la directrice générale de l’APIM, Mme Aîssata Lam et la directrice générale du CIDC, Mme Latifa Bouabdallaoui.

Intervenant le premier, la directrice générale de l’APIM a souligné que l’organisation de la seconde étape de ce cycle d’événements d’affaires à Nouakchott, vient suite aux avancements économiques réalisés dans le pays, au cours de ces dernières années. « Grâce à sa stabilité politique, sa croissance économique, sa position géographique avantageuse offrant une variété de ressources naturelles, la Mauritanie a su se positionner ces dernières années parmi les pays les plus attractifs aux investissements dans la zone ».

Elle a expliqué que le forum « ICDT invest Days », qui est un rendez-vous de haut niveau entend marquer les nouvelles opportunités d’investissement en Mauritanie et sera l’occasion de renforcer les relations économiques entre la Mauritanie et les 56 autres pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

« Divers acteurs économiques seront réunis durant le forum : acteurs publics et privés de l’investissement, organes de promotion de l’investissement Fédérations patronales, associations Professionnelles banquiers et assureurs », a déclaré M. Lam.

La directrice générale du CIDC, Mme Latifa Bouabdallaoui a remercié les autorités mauritaniennes pour leur soutien qui a permis de mener à bien les préparatifs de cet évènement.

« Après le Forum de Dakar tenu l’année dernière, Nouakchott constitue la seconde étape de ce cycle d’événements d’affaires. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle dynamique du CIDC qui consiste à offrir l’opportunité aux Etats membres de FOCI, d’accroitre leur attractivité en flux d’investissements directs étrangers pour relever les défis du développement » a-t-elle poursuivi.

Elle a ajouté que l’économie mondiale traverse ainsi des turbulences sans précédent représentées par la hausse des prix des matières premières de près de 20 % et celle du prix de l’énergie de près de 50%; ce qui a entrainé une augmentation des taux d’inflation, qui ont doublé pour atteindre 8,8% en moyenne en 2022, contre 47% en 2021.

« Ces deux journées du Forum seront riches et diversifiées. Elles constitueront l’espace idoine de rencontre et d’échange pour des partenariats fructueux entre la Mauritanie et les pays de l’OCI », a conclu Mme Bouabdallaoui.

AMI