La délégation tadjike a participé à la session du conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI en Mauritanie

Les 16 et 17 mars, la délégation tadjike a participé à la 49e session du conseil des ministres des affaires étrangères de l’organisation de la coopération islamique à Nouakchott (Mauritanie). Il est rapporté par niat « howar » en référence au ministère des affaires étrangères du Tadjikistan.

Dans son exposé, le chef de la délégation tadjike a rappelé les mesures efficaces prises par le Gouvernement pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.

Il a également qualifié l’élargissement des relations commerciales et économiques entre les pays de l’OCI, grâce à la mise en œuvre des programmes pertinents de l’organisation, d’un facteur important dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux, notamment la réduction de la pauvreté et l’instauration de conditions de vie durables dans la région.

À la fin de son intervention, le chef de la délégation tadjike a invité tous les pays membres de l’OCI à participer activement à la conférence sur l’Eau de l’ONU-2023, qui se tiendra à New York du 22 au 24 mars, sous la présidence de la République du Tadjikistan et des pays-bas.

Le 17 mars, le vice-ministre des affaires étrangères de la République du Tadjikistan, farhod Salim, a rencontré le Ministre des affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, en marge de la 49e session du conseil des ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique.

Au cours de la réunion, les parties ont échangé des vues sur le développement et l’élargissement des relations amicales entre les deux pays dans les domaines politique, économique et culturel.