Momen quitte Dhaka pour participer au CFM de l’OCI en Mauritanie

Le ministre des Affaires étrangères AK Abdul Momen a quitté Dhaka au Bangladesh mardi soir pour assister à plusieurs événements à Nouakchott en Mauritanie et à New York aux États-Unis au cours des 12 prochains jours.

Momen participera à la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) de l’OCI, prévue les 16 et 17 mars à Nouakchott.

Lors d’une réunion préparatoire tenue le mois dernier au siège du Secrétariat général de l’OCI à Djeddah, le secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, a déclaré que la cause palestinienne, question centrale pour l’organisation, connaît de graves développements qui ont récemment été discutés par le comité exécutif dont les recommandations feront l’objet d’un suivi.

Il en va de même pour la situation en Afghanistan, qui était au centre de la réunion extraordinaire du comité exécutif qui a adopté plusieurs recommandations, notamment la poursuite de l’engagement avec les autorités de facto à Kaboul par l’intermédiaire de l’envoyé spécial, l’ambassadeur Tarig Ali Bakheet, et l’organisation d’une deuxième visite pour une délégation d’universitaires.

Le secrétaire général a félicité la Mauritanie d’avoir assumé la présidence de la session actuelle du CFM.

Conférence des Nations Unies sur l’eau

Momen dirigera la délégation du Bangladesh à la Conférence des Nations Unies sur l’eau qui se tiendra à New York du 22 au 24 mars, a déclaré un haut responsable à l’UNB.

La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023 doit aboutir à un programme d’action pour l’eau audacieux qui donne à l’élément vital de notre monde l’engagement qu’il mérite, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Le monde se réunira pour faire face à la crise urgente de l’eau lors de la conférence de New York.

Co-organisée par les Pays-Bas et le Tadjikistan, la conférence sera un élan mondial pour une mise en œuvre accélérée et un impact amélioré pour faire avancer les grands défis liés à l’eau, ont déclaré les organisateurs.

L’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène est le besoin humain le plus fondamental pour la santé et le bien-être.

L’eau est essentielle à la santé et au bien-être humains, à la production d’énergie et de nourriture, à des écosystèmes sains, à l’adaptation au climat, à la réduction de la pauvreté, etc.

Mais des décennies de mauvaise gestion, de mauvaise utilisation, de surextraction des eaux souterraines et de contamination des réserves d’eau douce ont intensifié le stress hydrique et dégradé les écosystèmes liés à l’eau.

Une action urgente est nécessaire pour assurer une distribution durable et équitable de l’eau pour tous les besoins, selon l’ONU.

En route vers les États-Unis depuis la Mauritanie, Momen pourrait faire une brève escale à Londres, au Royaume-Uni. Il doit rentrer chez lui le 26 mars.

Source: FE traduit par Rapideinfo