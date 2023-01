La Mauritanie préside à Djeddah la 45ème session des délégués de l’OCI, préparant la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères.

Les travaux de la 45ème session des délégués permanents de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) ont démarré dimanche à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Cette réunion, qui se tient avec la participation d’une délégation de notre pays dirigée par l’ambassadrice et secrétaire générale du ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Madame Alia Mint Yahya Ould Menkous, prépare la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI dont la tenue est prévue les 16 et 17 mars prochains à Nouakchott.

Au cours de la réunion, l’ambassadrice et secrétaire générale a réceptionné la présidence au nom de notre pays et a conduit les travaux de la 45ème session de la commission islamique des affaires économiques, culturelles et sociales, qui se poursuivront pendant trois jours.

Au début de la réunion, elle a exprimé ses sincères remerciements à la République islamique du Pakistan pour sa bonne gestion de la quarante-huitième session de l’organisation, appréciant les efforts considérables déployés par le secrétariat général de l’organisation afin de surmonter les difficultés et faciliter la conduite de l’action islamique commune.

Elle a souligné que la Mauritanie est prête à abriter la quarante-neuvième session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation, notant sa volonté de coopérer pour le succès de la session.

Le représentant permanent de la République du Pakistan, M. Syed Mohammad Fawad Sher, a exprimé, lors de sa passation de la présidence de la session à la Mauritanie, la disponibilité de son pays à tout mettre en œuvre pour contribuer au renforcement de la coopération islamique, remerciant les représentants des Etats membres pour leurs efforts qui ont contribué à surmonter toutes les difficultés pour le succès de la dernière session.

A son tour, le secrétaire général de l’organisation, M. Hussein Ibrahim Taha, a souligné les objectifs de la réunion et la nécessité de prendre en compte les recommandations émises par celle-ci.

Une délégation de haut rang du ministère des Affaires étrangères a participé à cette rencontre, comprenant l’ambassadeur de notre pays à Riyad, M. Sidi Ali Ould Sidi Ali, l’ambassadeur chargé de mission au ministère, M. Mohamed Saleck Ould Brahim, l’ambassadeur, directeur général de la coopération multilatérale, M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, l’ambassadeur directeur de la Ligue des États arabes et des organisations islamiques au ministère, M. Cheikh Sidi Ahmed Ould Mohamed Saleck et le conseiller à l’ambassade de notre pays à Riyad, M. Mohameden Ould Abouda.

AMI