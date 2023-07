La Délégation de l’Union européenne à la 3ème réunion régionale de coordination et de suivi des aires protégées d’Afrique de l’Ouest.

L’Union européenne s’investit depuis plusieurs dizaines d’années dans le parc de la Pendjari, le premier parc soutenu en Afrique de l’Ouest, il y a près de 40 ans. Les soutiens de l’UE ont continué pour une gestion durable de ce complexe trinational de première importance.

Débuté en juin 2018, le, à la gouvernance et au changement climatique en Afrique de l’ouest (PAPBIO), qui entame sa dernière ligne droite, est doté d’un budget de 47 Millions d’euros soit plus de 30 milliards 829 millions de FCFA et vise la protection intégrée de la diversité et des écosystèmes fragiles (désert, savane, mangrove) ainsi que la