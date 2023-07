La crise écologique dont nous avons été avertis a commencé

2023 a déjà vu une série d’anomalies climatiques avec de nouveaux sommets historiques provoquant des sécheresses, des incendies de forêt et des pénuries d’eau.

Dépêche du peuple Jose Seoane – brasildefato

| 24 juillet 2023 à 15h36

En 2023, différentes anomalies climatiques ont été enregistrées qui ont établi de nouveaux records historiques dans la progression tragique du changement climatique au niveau mondial.

Ainsi, en juin, la température de surface de l’Atlantique Nord a atteint une augmentation maximale de 1,3 degrés Celsius par rapport aux valeurs enregistrées avant les révolutions industrielles. Dans une direction similaire – bien qu’avec des valeurs plus faibles – la température moyenne des mers au niveau mondial a augmenté. De plus, le retrait des glaces antarctiques a atteint une nouvelle limite, atteignant le même niveau que la baisse historique de 2016, mais plusieurs mois plus tôt, en pleine saison froide.

La combinaison de ces enregistrements a conduit les scientifiques qui suivent ces processus à alerter le monde sur le danger d’un changement profond des courants qui régulent la température et la vie dans les océans et au-delà. Les vagues de chaleur enregistrées sur les côtes d’une grande partie du monde — en Irlande, au Mexique, en Équateur, au Japon, en Mauritanie et en Islande — pourraient, à leur tour, en être la preuve.

Ces phénomènes, bien sûr, ne se limitent pas aux mers. Jeudi 6 juillet, la température globale de l’air (mesurée à deux mètres au-dessus du sol) a atteint 17,23 degrés Celsius pour la première fois dans l’histoire des derniers siècles, soit 1,68 degrés Celsius au-dessus des valeurs préindustrielles ; Juin dernier était déjà le mois le plus chaud jamais enregistré. Pendant ce temps, les températures sur les continents, principalement dans le Nord, ont également battu des records : 40 degrés Celsius en Sibérie, 50 degrés Celsius au Mexique, le mois de juin le plus chaud en Angleterre depuis le début de la série historique, en 1884.

Et en conséquence, des sécheresses surviennent, comme celle qui sévit en Uruguay, où la rareté de l’eau douce depuis mai a fini par forcer l’utilisation croissante des sources d’eau saumâtre, rendant l’eau potable inadaptée aux habitants de la zone métropolitaine de Montevideo, où se concentre 60 % de la population du pays. C’est une sécheresse qui, si elle se prolonge, pourrait laisser cette région de l’Uruguay sans eau potable, faisant de Montevideo la première ville au monde à subir une telle catastrophe.

Mais la chaleur suffocante et les sécheresses entraînent également des incendies voraces, comme le feu de forêt boréale qui ravage le Canada depuis des semaines, avec plus de 500 incendies répartis dans différentes régions du pays, dont beaucoup sont incontrôlables, et les images largement diffusées d’un New York apocalyptique, assombri et taché de rouge sous une couverture de cendres.

Cette accumulation de preuves tragiques, contre tous les récits négationnistes, rend indéniable que la crise climatique est déjà là, parmi nous. Il indique également l’échec absolu des politiques et initiatives adoptées pour réduire l’émission ou la présence de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En ce sens, en mai 2023, les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) mesurés à l’observatoire mondial de référence de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) à Hawaï ont atteint un niveau record de 424 parties par million (ppm), soit plus de 50 % de plus qu’avant le début de l’ère industrielle, et 0,3 % de plus pour la période de janvier à mai 2023 que pour la même période en 2022. et 1,6 % de plus par rapport à 2019. Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, la température à la surface de la planète a augmenté plus rapidement depuis 1970 qu’au cours de toute autre période de 50 ans, du moins au cours des 2000 dernières années, au cours de la même période où des accords internationaux et des initiatives nationales pour lutter contre les causes du changement climatique ont été mis en œuvre. L’échec de ces politiques se traduit aussi, dans notre présent, par la persistance et la force d’un capitalisme fossile et ses pillages et destructions socio-environnementales.

Non seulement les politiques d’atténuation bien connues ont échoué, mais les politiques dites d’adaptation visant à minimiser les impacts prévisibles du changement climatique sont faibles, voire absentes.

Dans le même sens, le rapport annuel de l’Organisation météorologique mondiale (OMM, Annual Global Update for Climate Decadal) publié en mai 2023 prévenait qu’il est très probable (66 % de probabilité) que la température moyenne mondiale annuelle dépasse 1,5 degré Celsius au moins une année des cinq prochaines années (2023-2027), il est possible (32 % de probabilité) que la température moyenne dépasse 1,5 degré Celsius et il est presque certain (98 % de probabilité) qu’au moins un des les cinq prochaines années, ainsi que la période de cinq ans dans son ensemble, seront les plus chaudes jamais enregistrées ; Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) estime les conséquences graves si cette température est dépassée en permanence.

Dans quelle mesure l’arrivée du phénomène El Niño nous rapprochera-t-elle de ce point cette année et peut-être dans les années à venir ? El Niño est un événement d’origine climatique qui se produit en raison du réchauffement de l’est de l’océan Pacifique équatorial et se manifeste par des cycles de trois à huit ans. Avec des antécédents au XIXe siècle, en 1924, le climatologue Gilbert Walker a inventé le terme « Oscillation australe » pour identifier le phénomène et en 1969, le météorologue Jacob Bjerknes a suggéré que ce réchauffement inhabituel dans le Pacifique oriental pourrait déséquilibrer les alizés et augmenter les eaux chaudes vers l’est, c’est-à-dire vers les côtes intertropicales de l’Amérique du Sud.

Mais ce n’est pas seulement un phénomène météorologique traditionnel qui se répète à des périodes annuelles irrégulières. Ce n’est pas un phénomène naturel; cependant, de nombreuses tentatives sont faites, à maintes reprises, pour le rendre invisible ou pour nier ses causes sociales. Au contraire, au cours des dernières décennies, la dynamique de la crise climatique a augmenté à la fois en fréquence et en intensité. Début 2023, le troisième épisode continu du phénomène La Niña s’est terminé, la troisième fois depuis 1950 qu’il durait depuis trois ans et avec une intensité croissante. De même, en 2016, El Niño a conduit au record de température moyenne atteint par la planète. Et différents scientifiques estiment actuellement que ce Super El Niño pourrait se répéter aujourd’hui avec des conséquences encore inconnues, compte tenu des niveaux de gaz à effet de serre et de la dynamique de la crise climatique actuelle.

Les drapeaux d’un changement inspiré par la justice sociale et climatique et les voies effectives de cette transition socio-écologique portées par les mouvements populaires deviennent aujourd’hui encore plus impératifs et urgents. Il est possible de proposer un plan populaire d’atténuation et d’adaptation d’urgence. Mais pour rendre ces alternatives socialement audibles, pour rompre avec l’aveuglement écologique qui veut s’imposer, il faut d’abord casser la construction épistémologique qui entend inscrire ces catastrophes, de manière répétée et persistante, comme dans un monde de nature supposée pure, dans un champ supposé extérieur, étranger et hors du contrôle social humain.

C’est une matrice de naturalisation qui, tout en exonérant les groupes sociaux et l’organisation socio-économique de toute responsabilité dans les crises actuelles, veut transformer ces crises en événements imprévisibles qui ne laissent que l’option de la résignation, de l’aliénation religieuse ou de la résilience individuelle. La remise en cause de ces visions s’inscrit non seulement dans les discours, mais aussi dans les pratiques et les émotions, dans la réponse à la catastrophe avec la (re)construction de liens et de valeurs d’affectivité, de collectivité et de solidarité, supports indispensables au changement émancipateur.

Traduit de Brasildefato