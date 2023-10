La communauté palestinienne organise une manifestation

La communauté palestinienne de Nouakchott organise une manifestation contre l’agression israélienne sur Gaza.

La communauté palestinienne résidant à Nouakchott a organisé, vendredi, une manifestation devant le siège de l’ambassade palestinienne dans la capitale mauritanienne pour dénoncer les crimes d’agression commis par l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Les participants à cette manifestation ont notamment dénoncé l’attaque violente et délibérée menée par l’armée sioniste contre l’hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza, scandant des slogans contre Israël et brandissant des banderoles portant des expressions de soutien au peuple palestinien et à sa vaillante résistance, et des photos des martyrs de l’agression, montrant l’atrocité des bombardements sionistes contre les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles et les lieux de cultes.

Dans son discours à cette occasion, l’ambassadeur palestinien accrédité en Mauritanie, Son Excellence Dr. Muhammad Qasim Saad al Assad, a confirmé que l’ennemi israélien poursuit ses bombardements continus sur la bande de Gaza, faisant des milliers de martyrs et de blessés, en majorité des femmes et des enfants, et en déplaçant des milliers de familles.

L’ambassadeur palestinien a salué la position du gouvernement et du peuple mauritaniens en faveur du peuple palestinien et de sa lutte légitime, adressant tous ses remerciements et son appréciation aux dirigeants mauritaniens pour leur noble position et leur soutien explicite à la lutte du peuple palestinien pour libérer sa terre.

L’ambassadeur palestinien a indiqué que le gouvernement israélien porte l’entière responsabilité de ce génocide contre le peuple palestinien et de la déportation de la population.

La manifestation a eu lieu en présence de certains collaborateurs du personnel de l’ambassade palestinienne, d’un certain nombre de personnalités mauritaniennes et d’un grand nombre d’habitants de la capitale, Nouakchott.

