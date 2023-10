« Ce qui se passe est un génocide » dixit l’Ambassadeur palestinien

L’ambassadeur de Palestine accrédité en Mauritanie, SEM. Mohamed Qasim Asaad Al-Asaad, a déclaré que ce qui arrive aujourd’hui dans la bande de Gaza est difficile à décrire : massacres de masse qui ressemblent à un génocide avec l’usage de tous les types d’armes, même celles interdites au niveau international. Cela constitue une catastrophe humanitaire traduite par des meurtres ciblés, des destructions systématiques, des transferts forcés en plus de la rupture de l’approvisionnement en eau, électricité, carburant, nourriture et médicaments.

Il a ajouté lors d’une conférence de presse organisée mercredi au siège de l’ambassade à Nouakchott qu’ils avaient mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences de l’occupation israélienne continue de la terre de Palestine et des violations et crimes quotidiens qui l’accompagnent commis, par les forces d’occupation et les milices de colons organisées et armées contre les civils palestiniens sans défense, leurs terres, leurs lieux saints, leurs maisons, leurs biens et leurs installations.

Il a salué le soutien et la position de la Mauritanie, de ses dirigeants, de son gouvernement, de son peuple, de ses partis et de ses institutions, dirigés par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, car elle a été l’un des premiers pays à condamner et à dénoncer l’agression brutale et le massacre odieux perpétrés contre l’hôpital baptiste et déclarer un deuil de trois jours.

Il a appelé à la fin du génocide, de l’agression, des meurtres, de la destruction et de la captivité des familles palestiniennes, soulignant la nécessité d’une intervention internationale urgente pour forcer l’État occupant à mettre fin à sa guerre destructrice dans la bande de Gaza et aux crimes de nettoyage ethnique contre la bande de Gaza. peuple palestinien.

L’ambassadeur de Palestine a appelé les dirigeants du monde à condamner fermement le massacre, à exiger des comptes, à mettre un terme à tout contact officiel avec l’État terroriste israélien et à fournir une protection immédiate au peuple palestinien sans défense.

AMI