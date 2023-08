La Chine sera-t-elle sur un pied d’égalité avec les États-Unis dans les 30 ans suivant la construction de bases navales dans de nombreux endroits du monde ?

Le dernier rapport de recherche publié par AidData, une institution de recherche du College of William and Mary aux États-Unis, prédit les huit sites les plus susceptibles de construire des bases navales chinoises à l’étranger au cours des 2 à 5 prochaines années. Ce sont : Hambantota au Sri Lanka, Bata en Guinée Equatoriale, Gwadar au Pakistan, Kribi au Cameroun, Ream au Cambodge, Vanuatu Luganville, Nacala au Mozambique et Nouakchott en Mauritanie.

Le rapport a recueilli des projets de construction de ports et d’infrastructures financés par des entités publiques chinoises dans des pays à revenu faible ou intermédiaire entre 2000 et 2021 et mis en œuvre entre 2000 et 2023, couvrant un total de 123 ports dans 78 ports dans 46 pays. d’une valeur totale de 29,9 milliards de dollars.

Outre le niveau d’investissement, d’autres paramètres pris en compte dans cette étude incluent l’emplacement stratégique, la taille du port et la profondeur de l’eau, les relations de Pékin avec les pays hôtes potentiels (comme la cohérence des votes à l’Assemblée générale des Nations Unies, etc.), combinés à l’imagerie satellite. et la technologie de cartographie géospatiale pour l’analyse.

Alexander Wooley, auteur principal du rapport et directeur des partenariats et des communications pour le projet AidData, a déclaré à VOA : « Il est très utile de pouvoir montrer la nature mondiale des projets de financement et de construction des ports mondiaux de la Chine, et ces données mondiales. nous permet d’avoir une vue d’ensemble. Nous nous plaçons dans la perspective de Pékin dans ce projet et réfléchissons à l’éventail d’options qui peuvent être envisagées pour savoir si et où établir des bases navales à l’étranger à l’avenir.

Étonnamment, les investissements chinois dans les ports d’Afrique de l’Ouest sont « incroyables »

Selon AidData, le port de Hambantota au Sri Lanka est l’emplacement préféré des futures bases chinoises à l’étranger. Il s’agit du plus gros investissement portuaire de Chine avec 2,19 milliards de dollars, et Pékin contrôle directement l’installation. Parmi les huit premiers candidats, quatre sont situés en Afrique, qui sont étroitement liés à la « Belt and Road ».

« Ce qui nous a surpris, c’est la densité des ports en Afrique de l’Ouest et du Centre », a déclaré Woolley. « Nous nous attendions à des ports dans le pourtour de l’océan Indien, ce qui est une priorité claire pour la Chine. Mais nous ne nous attendions pas à ce que la Chine ait des ports dans l’Atlantique. . « Un tel investissement. »

Woolley et un autre auteur du rapport, Sheng Zhang, chercheur à AidData, ont écrit dans Foreign Policy le 27 juillet que plus de la moitié des sites candidats sont en effet liés à la région indo-pacifique. Pour la Chine, évincer ou déborder les États-Unis dans le Pacifique occidental a toujours été une priorité absolue, et remettre en question le statut des États-Unis, de l’Inde et d’autres pays du «quadruple dialogue sur la sécurité» (QUAD) dans l’océan Indien est également un objectif important.

En revanche, les opérateurs portuaires chinois sont plus actifs sur la façade atlantique de l’Afrique que dans l’océan Indien. De la Mauritanie au sud, autour de l’Afrique de l’Ouest, à travers le golfe de Guinée, jusqu’au Cameroun, en Angola et au Gabon, la Chine construit des ports sur toute la ligne. Construire des bases en Afrique occidentale ou centrale serait une décision audacieuse pour une marine chinoise qui n’a appris qu’il y a 15 ans à mener des missions dans des eaux reculées, telles que des opérations anti-piraterie dans le golfe d’Aden, selon le rapport.

« Une base dans l’Atlantique placerait la marine chinoise relativement près de l’Europe, du détroit de Gibraltar et d’importantes routes transatlantiques, mais ce déplacement vers l’Atlantique est contraire au statu quo », a déclaré Woolley.

Il s’inquiète du fait que les États-Unis se sont concentrés sur l’Indo-Pacifique ces dernières années, y compris l’établissement du partenariat de sécurité trilatéral Australie-Royaume-Uni-États-Unis AUKUS, le renforcement des liens logistiques avec l’Inde, le retour aux Philippines et aux Îles Salomon et l’approfondissement de la défense. coopération avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, » Une base navale chinoise dans l’Atlantique perturberait les plans navals américains et européens, obligeant les planificateurs à revenir au début. »

Amiral Richardson: la Chine pourrait établir des bases dans l’hémisphère occidental

Dans les régions des Caraïbes et d’Amérique latine, qui sont « l’arrière-cour » des États-Unis, une vingtaine de pays participent au projet « Belt and Road ». Les recherches d’AidData mentionnent que la Chine investit massivement dans les ports et les infrastructures à Cuba, au Venezuela, à Antigua-et-Barbuda, au Brésil, dans le canal de Panama, etc.

Laura Richardson, commandante du Commandement sud des États-Unis et général d’armée Laura Richardson, a répondu à une question d’un journaliste de Voice of America lors d’un événement organisé par le Center for International Strategic Studies (CSIS), un groupe de réflexion de Washington, le 4 août. Construire une base militaire.

Elle a souligné qu’en prenant le port en eau profonde comme exemple, il y a cinq entreprises d’État chinoises le long du canal de Panama, et la Chine peut l’utiliser à des fins doubles, non seulement à des fins civiles, mais aussi à des fins militaires.

« Pourquoi un tel investissement serait-il fait dans cette région alors que la Chine continentale connaît la plus forte augmentation des forces nucléaires conventionnelles ? Je suis très, très préoccupée par cela. Que signifie le canal de Panama pour l’économie mondiale ? », a-t-elle demandé de manière rhétorique.

Richardson a déclaré qu’un autre canal stratégique impliqué dans le US Southern Command est le détroit de Magellan, et que la Chine renforce également ses capacités dans cette voie navigable et les zones le long de celle-ci.

« Je crains que la Chine ne l’utilise à des fins militaires, il n’y a pas encore de bases chinoises dans l’hémisphère occidental, mais je pense qu’avec tous les investissements d’infrastructures critiques dans » Belt and Road « , la Chine pourrait un jour construire des bases. « elle dit.

Au milieu de ce siècle, les bases chinoises à l’étranger rattraperont-elles les États-Unis ?

À l’heure actuelle, les États-Unis comptent environ 750 bases militaires dans 80 pays et régions du monde. La seule base navale chinoise à l’étranger se trouve en République de Djibouti, sur la côte nord-est de l’Afrique.

Le groupe de réflexion américain RAND Corporation a publié un rapport en décembre dernier indiquant que si la Chine est déterminée, elle peut développer un réseau mondial de bases dans les 20 prochaines années.

Le rapport de recherche d’AidData a souligné que la Chine domine la zone commerciale de la mer. Elle est l’un des trois principaux fabricants de nouveaux navires marchands chaque année et possède la deuxième plus grande flotte marchande au monde. Sept des dix ports civils les plus fréquentés au monde se trouvent en Chine. La Chine possède également quelque 17 000 navires de pêche outre-mer et construit la plupart des infrastructures côtières commerciales du monde, dont 96 % des conteneurs de fret et plus de 80 % des grues portuaires.

L’étude note que les actifs maritimes de la Chine sont à double usage, rattrapent les États-Unis en termes de capacités de projection, construisent des navires de ravitaillement de toutes sortes au rythme des navires de guerre, et la Chine n’est membre d’aucune alliance militaire à l’étranger, qui incitera Pékin à faire du développement des bases à l’étranger une priorité plus élevée.

De plus, la Chine pourrait avoir jusqu’à cinq grands porte-avions d’ici 2030, ce qui serait un investissement coûteux dans le but évident de mener des opérations maritimes durables à l’étranger qui opposeraient la marine chinoise à des forces comme la marine américaine.

« À court terme, il est peu probable que la Chine établisse des bases sur les huit sites. Mais nous verrons probablement une augmentation progressive du nombre de bases, d’abord dans la région de l’océan Indien et du Pacifique, puis dans l’océan Atlantique, et peut-être plus loin. sur le terrain », a déclaré Woolley, l’un des auteurs du rapport.

Holmes : les bases chinoises à l’étranger méritent d’être surveillées mais pas à craindre

James R. Holmes, professeur de stratégie maritime au U.S. Naval War College, a déclaré à VOA que pendant plus d’une décennie, la communauté navale a débattu pour savoir si la Chine formait un « collier de perles » ou des bases navales (« String of Pearls » stratégie a été proposée pour la première fois par Booz Allen Consulting Company en 2004).

« Si Pékin choisit de poursuivre cette stratégie, l’engagement avec les États côtiers crée des options pour que la Chine construise des bases navales. La Chine espère devenir une puissance maritime mondiale comparable à la nôtre d’ici le milieu du siècle. La Chine a étudié Alfred Thayer Mahan), tandis que Mahan voit la marine bases comme l’un des trois maillons de la chaîne de la puissance maritime, les deux autres étant les voies maritimes et l’industrie nationale. La Chine a achevé les deux premiers maillons et travaille dur pour les compléter Le troisième est d’atteindre son objectif de suprématie maritime.

Holmes a souligné que si la Chine construit des bases dans les huit ports susmentionnés, elle étendra son empreinte dans l’océan Indien, y compris le passage important vers le golfe Persique, et s’étendra jusqu’à l’océan Atlantique, mais si une guerre éclate un jour , le temps de guerre de ces bases La fonctionnalité peut être limitée.

« Lorsque la diplomatie du piège de la dette de la Chine devient de plus en plus apparente, je doute qu’un État côtier autorise la marine de l’APL à construire une base navale à part entière prête pour la guerre comme Yokosuka ou Sasebo. La Chine n’a pas de pays hôte potentiel, ce qui signifie qu’il y a n’y aura pas de libertés comme celles dont jouissaient les États-Unis au Japon dans les années 1940 et 1950. Je suppose que toutes les bases chinoises seront plus rudimentaires que la base actuelle à Djibouti.

Woolley d’AidData a suggéré que les États-Unis et l’Occident ne devraient pas réagir de manière excessive à l’ouverture de bases à l’étranger par la Chine, de peur que la Chine ne l’utilise comme excuse pour une expansion supplémentaire.

« Chaque situation doit être évaluée selon ses propres mérites », a-t-il déclaré, « la Chine a passé les 20 dernières années à investir patiemment et à établir des relations dans de nombreux domaines moins axés sur l’Occident, notamment l’Afrique, le Pacifique Sud et l’Amérique latine. Maintenant, l’Occident est commence à rattraper son retard, mais la Chine a déjà un énorme avantage stratégique. »

Auteur : Xue Xiaoshan

Source : Voix de l’Amérique