Kuleba a invité la Mauritanie à participer au sommet « Grain From Ukraine »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, lors d’une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug, a invité notre pays à se joindre au sommet « Grain From Ukraine » et à la mise en œuvre de la formule de paix, rapporte le ministère ukrainien des Affaires étrangères, selon l’UNN.

« Dmitri Kuleba, lors des négociations avec son homologue mauritanien à New York, a invité la Mauritanie à participer au sommet « Grain From Ukraine » et à la mise en œuvre de la formule de paix », indique le message.