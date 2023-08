Kinross annonce le renouvellement de routine de l’offre publique de rachat des actions

04 août 2023

TORONTO, août. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) Kinross Gold Corporation (“Kinross” ou la “Société”) (TSX: K, NYSE: KGC) a le plaisir d’annoncer que la Bourse de Toronto (la “TSX”) a accepté l’avis déposé par la Société de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (“OPRCN”).

En vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société est autorisée à acheter jusqu’à 108 440 227 de ses actions ordinaires (sur les 1 227 579 280 actions ordinaires en circulation au 31 juillet 2023) représentant jusqu’à 10% du flottant de 1 084 402 272 actions ordinaires de la Société, au cours de la période commençant le 9 août 2023 et se terminant le 8 août 2024.

En décidant d’établir l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société estime que le cours des actions ordinaires peut, de temps à autre, ne pas refléter pleinement leur valeur et, par conséquent, l’achat des actions ordinaires serait dans le meilleur intérêt de la Société et une utilisation attrayante et appropriée des fonds disponibles.

Kinross peut effectuer des achats, de temps à autre, par l’intermédiaire des installations de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York (la “Bourse de New York”) et/ou d’autres systèmes de négociation canadiens, si admissibles, ou par tout autre moyen autorisé par la Bourse de Toronto et/ou la Bourse de New York ou en vertu des lois applicables. Les rachats quotidiens à la TSX seront limités à un maximum de 780 692 actions ordinaires, représentant 25% du volume moyen des transactions quotidiennes pour le semestre clos le 31 juillet 2023 (soit 3 122 768 actions ordinaires), sauf lorsque les rachats sont effectués conformément à “l’exception d’achat en bloc” des règles de la TSX. Sous réserve de certaines exceptions pour les achats de blocs, le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être achetées par jour à la Bourse de New York correspondra à 25% du volume quotidien moyen des transactions pendant les quatre semaines civiles précédant la date d’achat. Toutes les actions achetées par la Société dans le cadre du programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées. Conformément aux modalités de l’offre publique de rachat précédente dans le cours normal des activités approuvée par la TSX le 29 juillet 2022, telle que modifiée avec cette modification approuvée par la TSX le 30 septembre 2022, la Société a été autorisée à racheter jusqu’à 114 047 070 de ses actions ordinaires et a racheté un total de 78 857 250 actions ordinaires, lesquelles actions ont été annulées.

Les achats seront effectués par la Société conformément aux exigences de la TSX et/ou de la Bourse de New York et le prix que la Société paiera pour ces actions ordinaires correspondra au cours de marché de ces actions ordinaires au moment de l’acquisition, ou à tout autre prix autorisé par la TSX et/ou la Bourse de New York.

Dans le cadre du programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société a conclu un plan de rachat automatique avec son courtier désigné pour permettre le rachat de ses actions ordinaires pendant certaines périodes d’interdiction prédéterminées, en fonction des instructions de la Société fournies lorsqu’elle n’est pas dans l’interdiction, si la Société décide de procéder à des rachats en vertu du RASE. En dehors de ces périodes d’interdiction prédéterminées, tout rachat d’actions ordinaires sera racheté conformément à la discrétion de la direction, sous réserve des lois applicables. Bien que la Société ait actuellement l’intention d’acquérir ses actions ordinaires dans le cadre du programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société ne sera pas obligée d’effectuer des achats dans le cadre de cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

À propos de Kinross Corporation

Kinross est une société minière aurifère mondiale senior basée au Canada avec des opérations et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. Nous nous concentrons sur la création de valeur basée sur les principes fondamentaux de l’exploitation minière responsable, de l’excellence opérationnelle, de la croissance disciplinée et de la solidité du bilan. Kinross est coté à la Bourse de Toronto (symbole: K) et à la Bourse de New York(symbole: KGC).

