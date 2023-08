Kinross augmente son bénéfice net à 151 Mio de $ au 2e trimestre

Vladimir Bassov

Mercredi 02 août 2023 18: 44

(Kitco News) – Kinross Gold (TSX: K) (NYSE: KGC), l’un des plus grands producteurs d’or au monde, a annoncé aujourd’hui avoir produit 555 036 onces d’équivalent-or au T2 2023 à partir des activités poursuivies, en hausse de 22% par rapport à 453 978 onces au T2 2022.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que l’augmentation de sa production d’or trimestrielle était principalement attribuable à une production plus élevée à La Coipa et à des teneurs et récupérations plus élevées à Paracatu et Tasiast.

Selon Kinross, le coût de production des ventes de ses activités poursuivies par once d’équivalent-or vendue était de 900 $pour le trimestre, en baisse de 12% par rapport à 1 027 Q au T2 2022, principalement en raison de l’augmentation des onces d’équivalent-or vendues.

La marge de Kinross provenant des activités poursuivies par once d’équivalent-or vendue a augmenté à 1 076 USD pour le T2 2023, contre une marge de 845 USD pour le T2 2022.

Les flux de trésorerie disponibles provenant des activités poursuivies de la société au T2 2023 se sont élevés à 246,7 millions de dollars, soit une augmentation de 129% par rapport à 107,7 millions de dollars au T2 2022.

Le bénéfice net déclaré de la société provenant des activités poursuivies s’est élevé à 151,0 millions de dollars, ou 0,12 per par action, pour le deuxième trimestre de 2023, comparativement à une perte nette déclarée de 9,3 millions de dollars, ou 0,01 per par action, pour le deuxième trimestre de 2022.

Kinross a déclaré que l’augmentation du bénéfice net déclaré était principalement due à l’augmentation des marges.

La société a réaffirmé ses prévisions et prévoit produire 2,1 millions d’onces d’équivalent – or (+/- 5%) en 2023, et est en voie d’atteindre ses prévisions annuelles pour le coût de production des ventes, le coût de maintien tout compris et les dépenses en immobilisations attribuables.

Kinross a également annoncé que son Conseil d’administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,03 USD par action ordinaire payable le 8 septembre 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 août 2023.

Fait important, la société a déclaré qu’au cours du trimestre, la construction et la mise en service initiale du projet Tasiast 24k ont été achevées – dans les délais et le budget prévus – ce qui devrait augmenter la production et réduire les coûts tout en générant d’importants flux de trésorerie disponibles.

Kinross est une société minière aurifère mondiale senior basée au Canada avec des opérations et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada.

traduit de l’anglais

Source: Kitco News