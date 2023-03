Kaédi: table ronde et une campagne sur les mariages précoces Kaédi : une table ronde suivie d'une campagne de sensibilisation sur le mariage des enfants

Kaédi: table ronde et une campagne sur les mariages précoces

L’Association mauritanienne pour la promotion des droits de l’homme (AMPDH) en partenariat avec World Vision a organisé, jeudi (30 mars), dans les locaux du forum régional de la société civile à Kaédi une table ronde suivie d’une campagne de sensibilisation sur le mariage des enfants.

Prenant la parole à cette occasion, le président de l’AMPDH, M. Moussa Sidina Gawi a rappelé que son association s’est engagée à coordonner et accélérer les efforts pour mettre fin aux mariages des enfants conformément à son plan d’action.

Cette contribution porte les progrès accomplis par les autorités en matière d’élimination des mariages précoces, a-t-il ajouté.

Selon M. Moussa Sidina Gawi, l’AMPDH ne cesse d’œuvrer à rehausser le niveau des droits de l’homme. Nous continuerons à combattre ce fléau qui ronge cette frange fragile de la société, ajoute-t-il.

Il a par la suite, remercié les autorités locales, la World Vision, la délégation régionale du ministère de l’action sociale, de la famille et de l’enfance, la représentation régionale du forum de la société civile pour la tenue de cette activité.

Lui succédant, le représentant de World Vision, M. Ahim Demba Dem, a dans un mot prononcé pour la circonstance salué l’ONG AMPDH pour le choix de ce thème qui est d’une grande importance. « Mettre fin aux pratiques nuisibles à la santé des enfants nécessite la participation de tous », dit-il.

Poursuivant que World Vision est déterminée à accompagner l’AMPDH dans son combat qui est la lutte contre le mariage des enfants.

Selon M. Yémani Mohamed Dicko, le coordinateur du Forum régional de la société civile au niveau de Kaédi, le thème de la table ronde et de la campagne de sensibilisation est d’une importance particulière et engage toutes les forces vives afin qu’il aboutisse.

Il a félicité l’AMPDH pour les efforts consentis pour la tenue de ces activités pour la protection des couches fragiles notamment les enfants.

Et, M.Dicko de préciser que l’AMPDH contribue activement à l’éveil des populations contre les dangers qui peuvent découler des mariages des enfants. Le Forum régional de la SC va conjuguer ses efforts auprès de l’AMPDH pour éradiquer cette pratique qui détériore la santé et freine l’avenir des enfants.

Quant à la représentante de la délégation régionale du ministère de l’Action sociale, de la famille et de l’enfant, Me Bigué Dicko, elle s’est réjouie de sa participation à cette table qui traite le phénomène du mariage des enfants. Il est du devoir de l’ensemble de plaider pour ce comportement néfaste contre les enfants, conclut la responsable.

Les participants ont suivi des débats, des échanges, des présentations et des projections sur les dangers du mariage des enfants. Des voies et des moyens ont été présentés afin de contribuer à la lutte contre ce fléau.

A la fin des travaux de cette table ronde, un comité d’éveil a été élu au niveau de Kaédi. Ce comité jouera le rôle d’éveil et de sensibilisation et il faut noter que les villes ciblées par cette activité sont Kaédi, M’Bout, Djéol et Bababé.

Et, la journée a été bouclée par une photo de famille regroupant le président de l’AMPDH et les membres du comité d’éveil.

Ont pris part à cette table ronde des autorités locales, des représentants de la société civile, des acteurs et des participants venus des différentes villes et localités.

Compte-rendu : Aboubakrine SIDI

Source: futureafrique