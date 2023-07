Journée de sensibilisation sur le diabète chez #ExcoGHAMauritanie, un grand merci à l’association SOS Diabète Mauritanie et sa présidente Habibata Cissé pour le partage et les conseils avisés du Dr Ismail El Moctar !

Diabetes Awareness Day at #ExcoGHAMauritanie, it was lovely to meet and discuss with SOS Diabète Mauritanie association and its amazing president Habibata Cissé.

Thanks for sharing your experience with our colleagues and introducing us to the great Dr Ismail El Moctar !

Coumba Betty Diallo