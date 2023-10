Israël veut rompre ses liens avec Gaza après la défaite du Hamas

Israël admet que l’objectif à long terme de son action militaire à Gaza est de rompre tous les liens avec le territoire.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a déclaré qu’une fois le Hamas vaincu, Israël mettrait fin à sa « responsabilité envers la vie dans la bande de Gaza ».

Avant le conflit, Israël fournissait à Gaza la plupart de ses besoins énergétiques et surveillait les importations sur le territoire.

Cette déclaration intervient alors qu’Israël poursuit ses frappes sur Gaza et que l’aide reste bloquée à la frontière égyptienne.

Ces attentats à la bombe faisaient suite à une offensive menée par des militants du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1 400 personnes ont été tuées et 203 prises en otages. Israël est désormais prêt à lancer une attaque terrestre.

Vendredi, M. Gallant a déclaré devant un comité parlementaire que la première étape de l’opération visait à détruire les infrastructures du Hamas, selon un communiqué de son bureau.

Les forces israéliennes, a-t-il ajouté, lanceront plus tard des « interventions de moindre intensité » pour éliminer les « poches d’opposition ».

La troisième phase, a-t-il déclaré, « nécessitera la destruction de la responsabilité d’Israël dans la vie dans la bande de Gaza et l’établissement d’un nouveau réalité sécuritaire pour les résidents d’Israël. »

Bien qu’Israël se soit retiré de Gaza en 2005, les Nations Unies considèrent la ligne de démarcation – ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est – comme une terre occupée et tiennent Israël responsable des besoins fondamentaux de sa population.

Source : bbc.com