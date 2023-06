COMMUNIQUÉ

IRA FRANCE MAURITANIE dénonce avec la plus grande fermeté les violences policières qui sévissent en Mauritanie et l’impunité qui règne concernant les auteurs.

Le 09 février 2023, Souvi ould Cheine a été sauvagement torturé et assassiné dans le commissariat Dar Naim 2. La sûreté nationale a préféré protéger les criminels. L’opinion publique n’est pas dupe et aujourd’hui se révolte et dénonce ! L’impunité qui règne dans ce pays doit cesser !

le 29 mai 2023, Oumar Diop est décédé dans le commissariat de Sabkha à Nouakchott des suites des tortures dont il a été victime par ces policiers censés assurer la sécurité du peuple.

Son delit ? Être issue des communautés negro-mauritanienne.

Le jeune Mohamed Lemine Samba a été tué par balle par la police à Boghé lors d’une manifestation de protestation suite à l’assassinat d’Oumar Diop. Mohamed LemineSamba a été enterré à l’insu et sans le consentement de sa famille.

Son délit ? Avoir osé s’exprimer sur la place publique. Ces policiers ont tué de sang-froid cet homme pour sa liberté d’expression.

Le gouvernement mauritanien a coupé le réseau internet sur les téléphones portables au lendemain de cette manifestation.

Fousseynou Soumaré aurait également été arrêté chez lui suite à son témoignage sur l’arrestation de son ami Oumar Diop, transmis par les réseaux sociaux. Il aurait été déclaré apatride et risquerait la déportation. Comme de nombreux Noirs mauritaniens, il n’a pas de papiers d’identité, n’ayant jamais réussi à se faire recenser.

IRA FRANCE MAURITANIE dénonce ces crimes impunis et répétitifs visant les Mauritaniens autochtones d’ascendance africaine subsaharienne.

Nous disons :

NON à la violence policière contre les populations opprimées, victimes d’un esclavage et d’un racisme entretenus par l’Etat en Mauritanie ;

NON à l’impunité des criminels en Mauritanie.

IRA FRANCE MAURITANIE dénonce les arrestations arbitraires et exige la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus innocents.

IRA-FRANCE appelle à un sit-in de protestation devant l’ambassade de Mauritanie à Paris :

Lundi le 05 juin 2023 de 11h à 14h.

5 Rue de Montevideo, 75116 Paris. (M2 : Porte Dauphine)

Venez Nombreux !!!

Le Bureau d’IRA France, le 4 juin 2023

https://irafrance-mauritanie.org/