Institutions et refuges effondrés face à la crise migratoire dans l’est du pays

Jusqu’à présent, les principaux besoins signalés par les personnes vivant dans des flux mixtes sont le manque de nourriture, d’assistance médicale, de vêtements, de chaussures, d’abris et d’informations sur les services de protection et les voies légales dans le pays.

Environ 4 000 migrants de différents pays entrent dans la partie orientale du pays, uniquement le week-end, ce qui entraîne l’effondrement des abris dont dispose le gouvernement et les institutions qui fournissent l’aide humanitaire sont débordées dans leurs capacités, a dénoncé aujourd’hui le délégué départemental de le Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH), à El Paraíso, Willian Alvarado.

Il a expliqué que, depuis cette délégation, ils effectuent une surveillance permanente pour vérifier cette réalité que vit la partie orientale du pays, où, en un seul week-end, entrent quelques 4.000 migrants.

« Cela entraîne un effondrement, à la fois des institutions, puisque l’aide humanitaire fait défaut, mais aussi des refuges prévus par le gouvernement. »

Il a ajouté que dans la zone il y a une maison pour migrants irréguliers « Francisco Paz », qui a une capacité d’accueil entre 130 et 150 personnes et qu’environ 2.000 migrants arrivent quotidiennement.

Il a regretté qu’il n’y ait pas de réponse du gouvernement local pour fournir ces espaces et, plus encore, si l’on tient compte du fait qu’il y a une urgence déclarée par ces municipalités de l’est du pays.

Il a souligné que dans le cas particulier de Danlí, c’est actuellement l’épicentre d’une crise migratoire.

Manque de soins médicaux

Alvarado a rappelé que la crise migratoire a commencé il y a environ deux ans et que ce qui a été souligné est le peu de contribution que le gouvernement de la République a apportée sur cette question.

Il a mentionné à titre d’exemple que l’aide gouvernementale en matière de santé a été assez faible et a souligné que des organisations internationales telles que Médecins sans frontières et Médecins pour le Monde ont fourni cette aide.

Cela devrait attirer l’attention du gouvernement, puisque le Honduras est signataire d’accords internationaux dans lesquels le droit à la santé des migrants doit être garanti et qu’il n’y a eu aucune présence gouvernementale dans cette affaire.

Les abus contre les migrants se poursuivent

L’une des questions les plus importantes concerne les abus constants contre les migrants. D’ailleurs, il a été dénoncé le fait que l’Institut hondurien des transports terrestres a approuvé un prix pour le billet supérieur à celui que paie un utilisateur hondurien.

Il a donné comme exemple que, de Las Manos à Danlí, le prix est de 30 lempiras et le tableau approuvé par l’Institut des transports terrestres est de 5 dollars pour les migrants.

Les décès de migrants s’additionnent et se poursuivent

Concernant les décès de migrants, Alvarado a déclaré que près de vingt décès ont déjà été enregistrés dans le département d’El Paraíso, parmi lesquels des enfants qui ont perdu la vie à cause de la déshydratation.

Face à ce scénario, Alvarado a déclaré qu’une véritable réponse du gouvernement est nécessaire, à travers le Ministère de la Santé pour s’occuper de la population migrante et une plus grande présence des organisations internationales, puisque beaucoup ne le font que du lundi au vendredi.

La plupart des migrants qui transitent par le Honduras sont originaires du Venezuela, de l’Équateur, de Cuba, d’Haïti, de Mauritanie, de Colombie, du Sénégal et d’Inde, entre autres nationalités.

Traduit de l’Espagnol

Source: Conadeh.hn