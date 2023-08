Les migrants mauritaniens et indiens victimes d’un accident à Nayarit recevront une aide humanitaire.

Le personnel de l’INM à Nayarit est apparu sur les lieux pour apporter son soutien aux autorités en charge des secours, de la sécurité et du ministère public de la région.

Un groupe de quatre migrants d’ Inde et de Mauritanie qui ont été blessés lorsque le bus qu’ils voyageaient à Tepic, Nayarit est tombé dans un ravin , recevront une aide humanitaire de l’Institut national des migrations.

De même, en cas de décès d’un ressortissant mauritanien , cette autorité de l’immigration établit une communication et une coordination avec les autorités consulaires de ce pays pour les démarches légales correspondantes.

Une personne originaire de la République dominicaine a été transférée au bureau du procureur général de l’État de Nayarit pour faire sa déclaration, dans le cadre des enquêtes en cours sur cet incident.

Depuis que les faits ont été connus, les directeurs et le personnel de l’ INM de Nayarit se sont rendus sur place pour apporter un soutien aux autorités de sauvetage, de sécurité et de poursuite de l’entité, et ont établi une communication et une collaboration avec les représentations consulaires de différents pays.

Dans le cadre des missions humanitaires, l’INM continuera d’accompagner les deux Indiens et les deux Mauritaniens qui restent hospitalisés , ainsi que deux jeunes blessés (l’un mineur et l’autre âgé de 18 ans) de nationalité mexicaine.

En ce sens, l’INM leur fournira une assistance et leur remettra une carte de visiteur pour raisons humanitaires, afin qu’ils bénéficient de l’assistance médicale correspondante.