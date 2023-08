Des migrants font la queue pour trouver un refuge à New York

Des centaines d’immigrés récemment arrivés à New York , en grande majorité des hommes, ont fait la queue ce lundi 31 juillet 2023, dans une longue file de deux rues devant un hôtel reconverti en refuge , attendant d’être placés dans un refuge et espérant trouver rapidement un emploi pour aider les familles qu’ils ont laissées derrière eux.

Des immigrants du Venezuela, de Colombie, du Nicaragua, d’Équateur , du Sénégal, de Mauritanie et du Tchad ont passé la nuit devant le célèbre hôtel Roosevelt après leur arrivée dans la ville dimanche, rejoignant des centaines d’autres qui, au cours du week-end, se sont alignés devant le bâtiment. sur la 45e rue, à quelques pas de la Cinquième Avenue , dans laquelle la ville a également établi un centre de traitement.

Assis sur le trottoir, où certains se protégeaient avec des parapluies ou des cartons du soleil qui commençait déjà à chauffer, certains mangeaient « des sandwichs ou des burritos » et buvaient l’eau qu’on leur avait distribuée, d’autres s’amusaient à jouer avec leur téléphone portable ou bavardant, et d’autres, dans Silent, ils semblaient perdus dans leurs pensées.

« Nous voulons travailler » était la réponse qui a été entendue à maintes reprises quel que soit leur pays d’origine lorsqu’ils ont répondu pourquoi ils étaient venus à New York alors qu’ils faisaient la queue jusqu’à la 46e rue , après avoir obtenu un numéro qui leur garantissait leur tour.

effondrement de l’abri

Certains savaient que la ville limitait les séjours dans les refuges pour adultes seuls, hommes ou femmes, à 60 jours pour faire de la place aux familles avec enfants, et bien que d’autres n’étaient pas au courant de cette décision annoncée par le maire Eric Adams le 20 juillet, ont fortement indiqué « c’est quelque chose », ou « il est temps de trouver un emploi ».

Le flux d’immigrants – pour la plupart des demandeurs d’asile d’Amérique latine – a amené près de 100 000 personnes à New York depuis l’année dernière, dont plus de 52 000 sont sous la garde de la ville, qui, en plus d’un abri, leur fournit de la nourriture , la scolarisation et les services de santé, entre autres aides.

Face à l’effondrement des refuges publics l’an dernier, la ville, avec une loi qui l’oblige à fournir un abri à quiconque en fait la demande, a dû louer des hôtels, tant dans la zone métropolitaine que dans le nord de l’État, et recourir à d’autres espaces pour les utiliser comme abris, dont le séjour commence maintenant à se limiter.

Selon un immigré vénézuélien, « les présidents d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale sont à blâmer » pour l’émigration car « ils ont détruit » leur pays, a-t-il commenté, tandis que son entourage hochait la tête.

« Le Venezuela est en crise », a-t-il déclaré, auquel un Nicaraguayen a fait allusion à « la terreur au Nicaragua« : « Ceux qui partent perdent leur nationalité et vous ne pouvez même pas mettre le drapeau de votre pays sur votre maison car cela va à l’encontre du gouvernement », raison pour laquelle, selon lui, ses compatriotes « fuient ».

Pour sa part, un autre Vénézuélien qui écoutait attentivement a déclaré vouloir « profiter de l’opportunité que le maire nous donne pour aller de l’avant », ajoutant : « Nous lui en sommes reconnaissants ».

Alex, un Vénézuélien de 36 ans, est arrivé samedi à New York avec sa femme après avoir passé deux mois chez un ami dans le New Jersey, mais « nous n’avons plus de logement », a-t-il dit, et maintenant ils espèrent trouver un logement pour travailler et envoyer de l’argent aux quatre enfants mineurs qu’ils ont laissés au Venezuela sous la garde d’une grand-mère.

« Nous n’avons aucun moyen de payer, nous n’avons pas de travail ni où loger », a déclaré Alex, qui a ajouté qu’il ne voulait pas « rester, juste travailler » pendant un certain temps puis retourner dans son pays, et qu’il ne voulait pas exclure de continuer le voyage à Atlanta, où il a plus d’amis.

Il a rappelé qu’au Venezuela il avait un supermarché, mais « le président (Nicolás) Maduro nous a tous tués là-bas, il a tué les entreprises », ce qui l’a conduit à émigrer il y a quatre mois. « Il y aura des élections sous peu et on ne sait pas ce qui va se passer. C’est une dictature là-bas », a-t-il dit tristement.

Mamadou, un sénégalais de 30 ans, ne parlait pas anglais mais a pu communiquer pour faire comprendre qu’il veut travailler et a indiqué qu’il a voyagé avec d’autres du Sénégal au Mexique et de là, ils ont traversé plusieurs pays pour atteindre les États Unis .

Face à la longue file d’attente vendredi, en pleine canicule intense, les autorités ont envoyé plusieurs bus où certains ont pu passer la nuit avec climatisation. L’hôtel Roosevelt, d’une capacité de 1 000 personnes, n’a plus de place et les immigrés sont envoyés dans d’autres refuges .

Avec agences

