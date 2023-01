Hommage du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement Suite du rappel à Allah du savant Dr. Mohamed Mokhtar Ould Bah

Hommage du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement

« Ô toi âme apaisée ! Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi Mes serviteurs et rentre dans Mon paradis »

Au nom de Monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, au nom des faiseurs de mots et maîtres de la lettre, des hommes d’éducation, d’interprétation, d’intonation et de soufisme, au nom des pionniers de la recherche académique et des visiteurs de l’édifice universitaires. au nom de Tichitt et de ses consœurs des cités du patrimoine, au nom de Nouakchott capitale de la culture dans le monde islamique, la commission de supervision de la onzième édition du Festival des cités du Patrimoine – Tichit 2023, présente ses sincères condoléances et sa sincère sympathie aux champs culturels et éducatifs, à la suite du rappel à Allah du savant Dr. Mohamed Mokhtar Ould Bah… Le bouquet couronne de condoléances est également adressé à l’honorable famille du défunt, ses élèves et disciples. Nous appartenons à Dieu et à lui, nous retournerons.

À un moment important de l’action culturelle nationale, le Festival des cités du Patrimoine, et en pleine fête de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique, l’arène scientifique et littéraire nationale et internationale perd un homme qui a consacré l’essentiel de sa vie au service des cultures arabes et islamiques, un homme qui s’est donné pour mission de présenter au monde la littérature de son pays à travers sa première thèse, présentée par un chercheur de poésie classique en Mauritanie au jury du débat à la Sorbonne…

La portion était plus grande que les montagnes du Tagant, puisque le départ d’une figure éminente comme le savant Mohamed Mokhtar Ould Bah, signifie le retrait d’une page imprégnée de l’ancre de la culture, de la littérature, de la jurisprudence et de l’histoire… Une page du voyage de l’humanité presque étouffée par les mentions, se rappelant souvient comment elle faisait autrefois partie de sa traduction historique intemporelle des significations du Noble Coran ou des lignes de rhétorique de l’introduction à la poésie et aux poètes en Mauritanie, ou une histoire indicative de la l’histoire de la grammaire en Orient et en Occident, ou une anecdote captivante tirée des anecdotes de l’histoire de la science des hadiths, ou l’une des crises émaillées du cortège de la biographie du Prophète, ou un moment d’auto-salut dans l’histoire du soufisme , ou une innocente histoire enfantine de L’histoire de son propriétaire avec poésie et vie..

Mohamed Mokhtar s’en est allé après avoir franchi les 70 ans, laissant derrière lui des étudiants et des fidèles orphelins du savant et se rivalisant dans les hommages à leur défunt maître.