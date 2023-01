Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a supervisé, vendredi, dans la ville de Tichitt, les expositions organisées dans le cadre des manifestations de la 11ème édition du Festival des Cités du Patrimoine.

Sur place, le Président de la République a fait le tour des différents pavillons, où il s’est informé des manuscrits et ouvrages exposés et rappelant l’intense apport intellectuel et la place scientifique que nos villes antiques avaient occupées pendant de longues périodes.

Le Président de la République s’est enquis, également, des divers produits artisanaux présentés et reflétant la dextérité, l’esprit de créativité et d’innovation avant de s’arrêter au niveau de publications scientifiques, intellectuelles et médiatiques de certaines institutions nationales.

Son Excellence le Président de la République a reçu des explications sur les différentes expositions, qui reflètent les richesses et les trésors patrimoniaux et autres spécifiques à la ville de Tichit dont des prototypes des moyens de production et de produits agricoles.

Le Président de la République était accompagné, au cours de cette visite, par le wali du Tagant, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, la délégation d’accompagnement et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.

Le Président de la République supervise le concours de la récitation du Saint Coran et effectue la prière du vendredi dans la mosquée de Tichit

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, vendredi après-midi, lors de la visite de la mahadra pilote de Tichit, le lancement d’un concours sur la récitation du Saint Coran, du Hadith Echerif et de la Sunna du prophète.

Le concours, dans lequel les lauréats recevront des prix précieux pour encourager leurs efforts scientifiques, réunira des représentants des quatre cités du patrimoine : Tichit, Ouadane, Chinguetti et Oualata.

Auparavant, Son Excellence le Président de la République avait effectué la prière du vendredi à l’ancienne mosquée Tichit.

Dans son sermon, l’imam Ahmadou Ould Limam a souligné la nécessité de coopérer dans la justice et la piété et d’adopter le fondement de la connaissance et du savoir.

La mosquée a, ensuite, accueilli une conférence intitulée : « Préserver le patrimoine du point de vue de la charia », donnée par Son Excellence le ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement Originel, M. Dah Ould Sidi Ould Omar Taleb, qui a souligné l’importance de cet événement culturel, passant en revue les améliorations dont il a été témoin dans ses dernières éditions qui ont touché la vie et culturelle et l’Etat de vie des citoyens les Cités du Patrimoine.

M. Taleb a souligné la nécessité de préserver le patrimoine en tant qu’élément important de la vie, car il relie le passé plein de valeurs authentiques et les connaissances de nos scientifiques qui les ont transmises à toutes les parties du globe qui doivent être préservées maintenant et à l’avenir et développées.

« Le rôle de premier plan des érudits de Tichit dans cette renaissance, dirigée par le fondateur de la ville, l’érudit Abdul Momen bin Saleh, et la prospérité qui a accompagné cette reconstruction tout au long des époques de l’histoire, car cette ville est restée une destination pour les étudiants en sciences et en connaissances à ce jour », a conclu le ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement Originel.

Le Président de la République supervise l’inauguration de Radio Tichit

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a inauguré un projet de construction d’un siège pour les premières composantes du pôle radio des cités antiques, composé d’une station radio installée au niveau de la ville de Tichit, pour un coût total de 10 800 000 MRO.

Cette station radio permettra, en plus de sa vocation de service public de proximité, de connecter les habitants de cette moughataa enclavée avec les autres endroits de leur patrie, de les sensibiliser et de les cultiver.

Souhaitant la bienvenue à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueîdatt, a mis en exergue, à cette occasion, le complexe de diffusion audiovisuelle multimédia intégré, qui sera la première station du pôle radio des Cités du Patrimoine.

Il sera réalisé par la Radio de la République islamique de Mauritanie, sur le plateau du Tagant et à l’entrée de la région de l’Awkar.

Radio Mauritanie est honorée aujourd’hui par la place distinguée dont elle jouit sous la direction de Son Excellence le Président de la République, afin de contribuer à la préservation, à la valorisation et au développement de notre patrimoine, à travers l’ouverture de Radio Tichitt, la première d’une série de radios qui seront ouvertes à l’avenir au titre de la composante de stations des cités du patrimoine, a indiqué Ould Soueidatt.

Enfin, le ministre a passé en revue le rôle que la station ‘ jouera dans le service médiatique, la sensibilisation et la culture des habitants de cette ville et félicitant Radio Mauritanie pour ses performances.

La nouvelle édition du Festival des cités du patrimoine, constitue une impulsion forte particulière pour le développement de Tichit au même titre que les autres acquis réalisés en général en faveur du Tagant, a affirmé quant à lui, le président de la région du Tagant, M. Zeidane Ould T’Feil Ould M’Haimed Ould M’Haimed.

Pour sa part, le directeur général du réseau Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a passé en revue, dans un discours prononcé auparavant, les réalisations de Radio Mauritanie au cours des dernières années, notamment la construction de 22 stations radio, dont six frontalières et leur pourvoi de tous les moyens nécessaires.

Il a rappelé l’importance des médias comme affluent de sensibilisation, d’éducation et de développement, d’une part, et de vecteur de la culture du peuple et moyen de renforcement de son unité et de sa cohésion nationale, d’autre part.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du chef de file de l’opposition démocratique, le wali du Tagant, des membres de la délégation d’accompagnement du Président de la République, des chefs de formations politiques nationales, et des représentants de certains corps diplomatiques, ainsi que des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Tagant.

Le Président de la République supervise le lancement du volet développement de la ville de Tichit

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, vendredi, le lancement du volet développement de la ville historique de Tichit.

Ce volet, dans le cadre duquel des projets de développement seront lancés et la première pierre posée pour d’autres, comprend le lancement d’un projet de renforcement et d’amélioration du système d’alimentation en eau potable de la ville de Tichit, et le projet de renforcement du réseau d’infrastructures électriques, dont les travaux ont commencé il y a quatre mois, et la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux de construction de plusieurs équipements scolaires et administratifs.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, s’exprimant au nom de son département et des départements du Pétrole, de l’Energie et des Mines, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, a indiqué que ces infrastructures mises en œuvre dans le cadre du Programme du festival des cités du patrimoine, traduisent le grand intérêt que le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, porte à la culture.

Il a ajouté que l’amélioration du système de production de la ville de Tichit, qui a coûté 95,6 millions MRO aux frais de l’Etat, a permis de bénéficier de trois nouveaux puits tubulaires et de rééquiper un autre puits, ce qui a permis d’augmenter la production de 192 m3 par jour à 504 m3 d’eau potable par jour.

Il a indiqué que le projet d’amélioration des infrastructures électriques comprend l’acquisition et l’installation d’une centrale électrique hybride de 300 Kw/h, quatre transformateurs, des installations de génie civil nécessaires et l’extension de 10,5 km de réseaux de différentes tensions en plus de l’éclairage public.

Il a souligné que ce projet dont le coût s’élève à 634 millions MRO, et dont le taux de réalisation a atteint 80%, permettra d’offrir 1000 raccordements à domicile dans la ville de Tichit, en plus de son rôle dans la réduction de la pauvreté en stimulant les activités génératrices de revenus.

Il a précisé que les infrastructures scolaires qui seront mises en place dans la moughataa de Tichit comprennent la réhabilitation et l’extension du lycée de Tichit, l’extension du collège et de l’école primaire de Tichit, la construction d’une école primaire de 6 classes à Aqreijit, la construction des bureaux et de la résidence du chef de l’arrondissement le Lekhcheb, la restauration de l’estrade d’apparat à Tichit, et la réhabilitation des bureaux et de la résidence du hakem.

Il a ajouté que ces réalisations interviennent après l’adoption d’un nouveau plan d’urbanisme pour cette ville qui sécurise l’expansion urbaine dans le respect des normes et crée un espace garantissant la fluidité des déplacements et offrant des services publics accessibles à tous, indiquant que ce plan prévoyait spécifiquement l’attribution de 212 parcelles de terrain pour le logement et l’espace pour la construction d’un grand marché, et 14 parcelles à usage commercial, et des chemins spécifiques pour les routes intérieures.

Il a souligné que ces réalisations donneraient une forte impulsion aux activités de développement dans la ville de Tichit pour permettre à cette cité historique de retrouver sa splendeur et développer son attractivité pour redevenir un centre commercial vital.

Le volet aménagement de Tichit, dont Son Excellence Monsieur le Président de la République a supervisé le lancement, comprend également la mise en place d’oasis modèles à Tichit, Aqreigit et à Loudeyatt, qui permettront la plantation de 3600 palmiers, la culture de nouvelles surfaces maraîchères, et la réhabilitation de l’ancienne oasis de Tichit.

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould El-Waqf, a déclaré dans un discours prononcé à cette occasion que la réalisation de ces projets représentera un saut quantique dans la vie des habitants de ces zones reculées et isolées, en leur permettant de se rapporter à la terre et bénéficier de la culture des palmiers et des légumes, ce qui contribue à élever leur niveau de santé et de vie comme un moyen d’atteindre une vie décente et stable.

Il a souligné que la situation alimentaire mondiale requiert de nous de redoubler d’efforts afin de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire du pays, notant que Son Excellence le Président de la République, lors de sa supervision de l’ouverture de la campagne agricole en cours, a donné ses instructions au gouvernement pour mobiliser tous les efforts afin d’augmenter la production agricole.

Il a été également question de la pose de la première pierre du projet de centre d’élevage intégré comprenant un centre d’élevage de petits ruminants, un centre d’élevage de dromadaires.

Ledit projet comprend aussi une unité d’élevage avicole, une unité intégrée de production de lait et de ses dérivés, un puits artésien pour l’abreuvage du bétail et l’irrigation, la culture de quatre hectares de fourrage vert, des bâtiments administratifs comprenant un premier bâtiment destiné à abriter l’inspection vétérinaire à Tichit, en plus d’une clinique vétérinaire et la résidence de l’inspecteur, une mini-unité industrielle pour la valorisation de “l’Amersal” et son introduction dans l’alimentation du bétail.

Le ministre de l’Elevage, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Ethmane, a indiqué dans une allocution prononcée à cette occasion que le projet « contribuera principalement à la réalisation de la sécurité alimentaire des habitants de ville historique de Tichit, en plus d’être un modèle généralisable dans les grandes agglomérations du pays, pour ainsi créer une valeur ajoutée à nos produits nationaux et des emplois permanents à la campagne et en ville ».

Il a par ailleurs ajouté qu’« il ne fait aucun doute que les habitants de la ville historique de Tichit placent de grands espoirs dans ce projet qui pose les bases d’une nouvelle phase d’autosuffisance », soulignant qu’aucun effort ne sera épargné pour que le projet atteigne les objectifs souhaités.

Le ministre de l’Elevage a aussi déclaré que les travaux de construction dureront onze mois, et que le projet a été conçu et financé dans le cadre des programmes du ministère et que son coût financier est estimé à environ 600 MRO.

Le Président de la République donne le coup d’envoi pour une course de Chameaux

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a supervisé, ce vendredi soir à Tichit, la course de chameaux dans le cadre des activités du Festival des Cités du Patrimoine.

Les lauréats de cette course recevront d’importants prix en espèce. Les courses de chameaux sont l’un des sports nationaux traditionnels les plus anciens.

Cet événement a réuni un certain nombre de membres du gouvernement, des élus et un public intéressé par la course de chameaux.

Le Président de la République supervise le lancement de la Coupe du Président du tir à la cible à Tichitt

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, ce vendredi soir à Tichitt, le lancement de la Coupe du Président de tir à la cible, annuellement organisée dans le cadre des activités du Festival des cités du patrimoine.

Le prix de ce tournoi est de deux millions ouguiyas répartis entre trois équipes et le meilleur tireur, qui a marqué le plus de points, en plus de la distribution de coupes portant le nom du tournoi.

Le patrimoine culturel a bénéficié d’une grande attention dans le programme du Président de la République, qui a renforcé l’intérêt accordé à la patrie, préservé son identité et contribué à l’éducation et à l’encrage des vertus, a affirmé à cette occasion, la Secrétaire générale du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mme M’Aïziza Mint Kourbaly ,

Elle a mis en exergue les atouts du sport en général et du tir à la cible en particulier, pratiqué par l’homme à travers les temps, soulignant que cette discipline développe chez les hommes la culture de compétition positive, la patience et la précision.

Ce tournoi est organisé par un comité provisoire dont des membres représentant les trois ministères de la Défense, de l’intérieur et de la culture d’une part, et des clubs de tir à la

cible d’autre part, a déclaré de son côté à l’AMI Dr Ely Ould Mahjoub, membre dudit comité, présidé par la secrétaire générale du ministère de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le parlement.

Ce tournoi verra la participation d’une trentaine d’équipes, composées de dix tireurs, soit la participation d’au moins 300 tireurs venus à Tichitt à bord de 70 véhicules environ, à raison de deux voitures par équipe, afin de participer à cet événement culturel le plus important à travers le tir à la cible, a-t-il ajouté.

Le tournoi de Tichitt revêt un caractère particulier, eu égard à son organisation dans cette cité où s’est déroulée la bataille de 1912, au cours de laquelle l’émir Sid’Ahmed Ould Ahmed Aïda fut capturé et certains résistants avaient tombé en martyrs dans le combat, den défendant la terre et l’honneur, a poursuit Ould Mahjoub, mettant en exergue la forte corrélation entre la résistance et le tir à la cible

Des membres du gouvernement, des élus, des cadres et des notables de la ville de Tichitt avaient assisté à cette cérémonie.

Avec

AMI