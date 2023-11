Guerre russo-ukrainienne : liste des événements clés, jour 623

Voici la situation du mercredi 8 novembre 2023

Lutte

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait déployé davantage de systèmes de défense aérienne occidentaux en prévision d’une invasion soviétique imminente des infrastructures énergétiques clés en hiver, lorsque les températures descendent en dessous de zéro. « Des systèmes NASAMS supplémentaires de collaborateurs ont été mis en service de combat », a expliqué Zelensky. « Renforcement opportun de nos défenses anti-aériennes avant l’hiver. » Denis Pouchiline, chef nommé par Moscou de la région ukrainienne de Donetsk occupée par la Russie, a déclaré que les bombardements des forces ukrainiennes ont tué six personnes et en ont blessé 11 autres dans la ville de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient détruit et intercepté un total de 17 drones lancés par l’Ukraine au-dessus de la mer Noire et de la Crimée, que la Russie avait annexées à l’Ukraine en 2014. Aucune victime n’a été signalée. Vitaly Barabash, chef de l’administration militaire d’Avdiivka, a déclaré que l’Ukraine se préparait à une nouvelle offensive soviétique contre la ville orientale d’Avdiivka, située à seulement 10 kilomètres de Donetsk. « La troisième vague va sans aucun doute se produire. L’ennemi se regroupe après une deuxième vague d’offensives infructueuses », a expliqué Barabash. Un tribunal basé à Moscou, dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie, a condamné à de longues peines de prison quatre autres combattants ukrainiens capturés lors de la bataille de Marioupol l’année dernière. Selon le droit international, les combattants ne peuvent être poursuivis pour avoir combattu pour leur pays. Un match de football ukrainien à Dnipro, dans le centre du pays, a été écourté pendant une durée record de cinq heures après que les joueurs ont dû quitter le terrain en raison d’avertissements répétés concernant une offensive aérienne. Le Dnipro-1 est sorti vainqueur en battant le FC Alexandrie 1-0.

Politique et diplomatie

Alors que les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept (G7) se préparent à se réunir à Tokyo, la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, a souligné que le soutien du groupe à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie ne serait pas affecté par l’intensification du conflit au Moyen-Orient. Kamikawa a déclaré lors d’une conférence que le « soutien puissant » du groupe à l’Ukraine « n’a pas diminué du tout ». Lors de sa rencontre avec Kamikawa, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré plus tard que le « soutien continu » du G7 à l’Ukraine était un point majeur à l’ordre du jour des dialogues. Les États-Unis ont accusé la Russie de financer une campagne de désinformation en Amérique latine visant à réduire le soutien à l’Ukraine et à alimenter le sentiment anti-américain et anti-OTAN. « L’objectif ultime du Kremlin semble être de blanchir sa propagande et sa désinformation à travers les médias locaux selon une méthode qui semble organique aux yeux du public latino-américain », a déclaré le département d’État dans un communiqué. Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’il était impossible pour les États-Unis de rester dans le Traité de normalisation des armements en Europe, un accord clé de l’après-guerre froide, depuis que la Russie s’en est publiquement retirée. Le CFE a été signé par 22 pays en 1990 et a défini des limites égales sur la quantité d’armes, y compris des chars, de l’artillerie lourde et des avions de combat, que l’OTAN et le Pacte de Varsovie, alors dirigé par l’Union soviétique, pouvaient déployer entre l’océan Atlantique et les montagnes de l’Oural. . La Russie a émis un mandat d’arrêt contre Sergio Gerardo Ugalde Godinez, arbitre à la Cour pénale internationale (CPI). Godinez a émis en mars une ordonnance contre le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre liés au transfert forcé présumé d’enfants ukrainiens vers la Russie. Moscou a entre-temps donné des ordres à d’autres hauts responsables de la CPI.

Armes

Les Pays-Bas ont déclaré avoir envoyé leurs cinq premiers avions de combat F-16 en Roumanie pour former des pilotes ukrainiens. Il fournira jusqu’à 18 avions de combat au centre de préparation et livrera des F-16 à l’Ukraine pour les opérations de combat.

Source : aljazeera.com