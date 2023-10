Guerre Israël-Hamas : sans aide immédiate, Gaza sera face à une « vraie catastrophe » dans 24 heures, alerte l’OMS.

« Il reste 24 heures d’eau, d’électricité et de carburant » à Gaza et si de l’aide n’y entre pas, les médecins n’auront plus qu’à « préparer les certificats de décès », a affirmé ce lundi 16 octobre à l’AFP Ahmed Al-Mandhari, le patron régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’aide humanitaire et médicale, notamment de l’OMS, est actuellement bloquée dans le Sinaï égyptien, frontalier de la bande de Gaza, faute d’un accord entre Israël et l’Egypte. Plus tôt dans la journée, Israël a affirmé qu’aucune trêve n’était en cours pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

« Il reste 24 heures d’eau, d’électricité et de carburant » à Gaza et si de l’aide n’y entre pas, les médecins n’auront plus qu’à « préparer les certificats de décès », a affirmé ce lundi 16 octobre à l’AFP Ahmed Al-Mandhari, le patron régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« La guerre à Gaza : et ensuite, quoi ? », par Amos Gitaï

L’aide humanitaire et médicale, notamment de l’OMS, est actuellement bloquée dans le Sinaï égyptien, frontalier de la bande de Gaza, faute d’un accord entre Israël et l’Egypte. Plus tôt dans la journée, Israël a affirmé qu’aucune trêve n’était en cours pour permettre l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

« Anéantir » le Hamas

« Les civils ne doivent pas avoir à souffrir des atrocités du Hamas », a affirmé le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, revenu ce lundi en Israël après une tournée dans plusieurs pays arabes, alors que se dessine le scénario d’une offensive terrestre israélienne contre le mouvement islamiste palestinien.

Ripostant à l’attaque d’une ampleur sans précédent lancée le 7 octobre sur son sol, Israël a promis « d’anéantir » le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, et déclenché une intense campagne de frappes sur le territoire.

Plus de 4 150 morts dans les deux camps

Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre, la plupart des civils tués le jour de l’attaque. Le Hamas a en outre capturé 199 otages, selon Israël.

Les représailles israéliennes ont tué au moins 2 750 personnes à Gaza, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d’enfants, selon les autorités locales.

Israël exhorte depuis vendredi les habitants du nord de Gaza, soit environ 1,1 million de personnes sur un total de 2,4 millions, à fuir vers le sud, affirmant frapper la ville de Gaza pour y détruire le centre des opérations du Hamas.

avec AFP

L’Obs