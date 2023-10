Guerre Hamas-Israël : des négociations en cours pour une trêve dans une partie de Gaza

Des discussions auraient lieu ce lundi 16 octobre entre Israël, l’Egypte et les Etats-Unis au sujet de l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu temporaire dans le sud de Gaza.

Un fragile espoir. Des tractations semblent avoir lieu ce lundi entre Israël, les Etats-Unis et l’Egypte pour un cessez-le-feu temporaire dans le sud de Gaza, ont déclaré des sources de sécurité égyptiennes à l’agence Reuters. La trêve, censée être entrée en vigueur à 6 heures ce matin, durerait plusieurs heures. Elle coïnciderait avec la réouverture du poste frontière de Rafah, entre le sud de l’enclave palestinienne et l’Egypte, jusqu’à 14 heures.

Guerre Hamas-Israël : des négociations en cours pour une trêve dans une partie de Gaza

L’ambassade des Etats-Unis en Israël n’a néanmoins pas fait de commentaire dans l’immédiat. Les responsables du Hamas, le parti au pouvoir à Gaza, n’ont pas non plus confirmé ces informations. Une demi-heure plus tard, Israël a semblé nier qu’une trêve était en cours de négociation. «Il n’y a actuellement pas de trêve ni d’aide humanitaire à Gaza en échange du départ des étrangers», a déclaré le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou auprès de l’agence Reuters.

Israël a exhorté les habitants du nord de Gaza – environ 1,1 million de personnes sur une population totale de 2,4 millions – à fuir vers le sud, affirmant frapper la ville de Gaza (nord) pour y détruire le centre des opérations du mouvement islamiste Hamas.

«Profitez de ce court moment»

Par ailleurs, l’armée israélienne a déclaré ce lundi qu’elle ne ciblera pas en matinée les couloirs d’évacuation reliant le nord au sud de la bande de Gaza, comme ces derniers jours. Les forces israéliennes «s’abstiendront de cibler des axes délimités de 8 heures à 12 heures», a affirmé un porte-parole de l’armée, Avichay Adraee, sur Twitter (renommé X).

Ces discussions ont lieu alors que la guerre entre Israël et le Hamas a fait des milliers de morts de part et d’autre et plus d’un million de personnes déplacées.

L’Egypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens, est le premier pays arabe à avoir reconnu Israël. Il partage sa frontière nord-est avec la bande de Gaza et Israël. Au poste-frontière de Rafah, entre l’Egypte et Gaza, l’aide humanitaire afflue de plusieurs capitales, mais ne passe toujours pas.

Ce seul passage entre Gaza et l’extérieur qui ne soit pas sous contrôle israélien reste fermé, bombardé à plusieurs reprises par la chasse israélienne.

«Pour votre sécurité, profitez de ce court moment pour vous déplacer du nord et de la ville de Gaza vers le sud», a-t-il ajouté.

LIBERATION, AFP et Reuters

Source: LIBERATION