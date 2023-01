Guerre en Ukraine : le secrétaire général de l’Otan promet « davantage d’armes lourdes » livrées à Kiev.

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, a indiqué que des livraisons d’armes lourdes devraient avoir lieu dans un futur proche, le but étant d’aider l’Ukraine dans cette période « décisive ».

L’Otan va continuer à soutenir militairement l’Ukraine. Au cours d’un entretien avec le quotidien allemand Handelsblatt, le secrétaire général de l’Otan , Jens Stoltenberg, a assuré que l’armée ukrainienne allait bientôt recevoir des nouvelles livraisons d’armes lourdes de la part de ses alliés occidentaux. Alors qu’une réunion doit se tenir le 20 janvier prochain sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne pour discuter de l’aide apportée à l’Ukraine, il a indiqué que « les récentes promesses de livraison d’armement lourd sont importantes, et je m’attends à ce qu’il y en ait davantage dans un futur proche ».

Il a aussi assuré que la guerre avec la Russie rentrait « dans une phase décisive » et qu’il était important de fournir à l’Ukraine « les armes dont elle a besoin pour gagner ». Jens Stoltenberg a ensuite évoqué le président russe Vladimir Poutine. Selon lui, le chef d’État aurait « surestimé la force de ses propres forces armées. Nous voyons leurs faux-pas, leur absence de moral, leurs problèmes de commandement, leur mauvais équipement ».

Un changement de stratégie

Pendant les premiers mois du conflit, les alliés occidentaux de l’Ukraine étaient réticents à livrer à l’Ukraine de l’armement lourd, notamment en raison de la réaction que cela pourrait engendrer en Russie .

Néanmoins, la France, l’Allemagne et les Etats-Unis ont désormais changé de braquet. Kiev doit ainsi recevoir des véhicules blindés transportant de l’infanterie ou des chars de reconnaissance. Le Royaume-Uni a aussi récemment indiqué qu’il allait livrer des chars Challenger 2 et des systèmes d’artillerie supplémentaires en Ukraine, devenant ainsi le premier pays à fournir des chars lourds de facture occidentale à Kiev.

