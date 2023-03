Grande victoire de l’équipe FC Nouadhibou sur celle de la jeunesse jordanienne

Sur la pelouse du stade Cheykha Ould Boidiya, le FC (Foot Ball club) a réalisé, mercredi, une victoire écrasante sur l’équipe de la jeunesse jordanienne avec un score de quatre buts contre un seul, et dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe arabe des clubs champions (coupe du Roi Salman).

Le quatuor orange a successivement marqué par Hami Tanji et le Sénégalais Ousmane Faye avec deux buts chacun.

Une grande victoire sur le terrain et devant la foule les rapproche de plus en plus du prochain tour du tournoi.

Cette victoire donne à la FC Nouadhibou, représentant les clubs nationaux dans ce championnat arabe exclusif, la capacité d’aller loin et d’aller le plus loin possible, en s’appuyant sur son expérience acquise lors de ses précédentes participations au même tournoi et au niveau africain à travers les portes de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.