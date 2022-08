Ligue des Champions : le tirage complet de l’édition 2022/2023

Mosa’ab Elshamy/Copyright 2022 The Associated Press

Publié par Africanews

EGYPTE

La CAF a procédé au Caire au tirage de la phase préliminaire de la Ligue des Champions africaine 2022/2023. La course à la succession du Wydad Casablanca est ouverte.

Les Sénégalais de Casa Sports défieront la redoutable formation algérienne JS Kabylie, vice-championne d’Algérie. De leur côté, les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas affronteront les Béninois du Coton FC tandis que que les Camerounais de Coton Sport croiseront le fer avec la modeste formation du Lesotho Matlama FC.

Autres affiches de rencontres prometteuses, les Congolais de Vita Club ainsi que les Maliens du Djoliba AC se mesureront respectivement aux Botswanais de Gaborone United et aux équatoguinéens du Deportivo Mongomo.

6 clubs seront exemptés du 1er tour préliminaire en LdC : le TP Mazembe, Al Ahly, le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns et l’Espérance Tunis. Celui-ci aura lieu du 9 au 11 septembre (aller) et entre le 16 et le 18 septembre (retour). Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour).

Les affiches de la phase préliminaire de la Ligue des Champions CAF 2022/2023 :

1er tour :

Real Bangui (Centrafrique) vs Vipers (Ouganda)

APR (Rwanda) vs US Monastir (Tunisie)

Rivers United (Nigeria) vs Watanga FC (Liberia)

Stade Mandji (Gabon) vs Plateau United (Nigeria)

AS Nigelec (Niger) vs SOAR (Guinée)

Coton FC (Bénin) vs ASEC Mimosas (CIV)

Hawks (Gambie) vs Horoya (Guinée)

Volcan Club (Comores) vs La Passe (Seychelles)

ASKO (Togo) vs Nouadhibou (Mauritanie)

Casa Sports (Sénégal) vs JS Kabylie (Algérie)

Deportivo Mongomo (G. Equatoriale) vs Djoliba (Mali)

Bo Rangers (Sierra Leone) vs CR Belouizdad (Algérie)

Zalan (Sud Soudan) vs Yanga (Tanzanie)

St George (Ethiopie) vs Al Hilal (Soudan)

Arta Solar (Djibouti) vs Al Merreikh (Soudan)

KMKM (Zanzibar) vs Ahli Tripoli (Libye)

Flambeau (Burundi) vs Ittihad (Libye)

Elec Sport (Tchad) vs Zamalek (Egypte)

Cape Town City (RSA) vs AS Otoho (Congo)

Black Bulls (Mozambique) vs Petro Atletico (Angola)

Red Arrows (Zambie) vs Agosto (Angola)

Big Bullets (Malawi) vs Simba (Tanzanie)

CFFA (Madagascar) vs R. Leopards (Eswatini)

Matlama (Lesotho) vs Coton Sport (Cameroun)

RC Kadiogo (Burkina Faso) vs Asante Kotoko (Ghana)

Gaborone (Botswana) vs AS Vita Club (RD Congo)

2e tour :

Real Bangui (Centrafrique) ou Vipers (Ouganda) / TP Mazembe 5RDC)

APR (Rwanda) ou US Monastir (Tunisie) / Al Ahly (Egypte)

Rivers United (Nigeria) ou Watanga FC (Liberia) / WAC (Maroc)

Stade Mandji (Gabon) ou Plateau United (Nigeria) / Espérance Tunis (Tunisie)

AS Nigelec (Niger) ou SOAR (Guinée) / Raja Athletic Club (Maroc)

Volcan Club (Comores) ou La Passe (Seychelles) / Mamelodi Sundowns (Af. Sud)

Coton FC (Bénin) ou ASEC Mimosas (CIV) / Hawks (Gambie) ou Horoya (Guinée)

ASKO (Togo) ou Nouadhibou (Mauritanie) / Casa Sports (Sénégal) ou JS Kabylie (Algérie)

Deportivo Mongomo (G. Equatoriale) ou Djoliba (Mali) / Bo Rangers (Sierra Leone) ou CR Belouizdad (Algérie)

Zalan (Sud Soudan) ou Yanga (Tanzanie) / St George (Ethiopie) ou Al Hilal (Soudan)

Arta Solar (Djibouti) ou Al Merreikh (Soudan) / KMKM (Zanzibar) ou s Ahli Tripoli (Libye)

Flambeau (Burundi) ou Ittihad (Libye) / Elec Sport (Tchad) ou Zamalek (Egypte)

Cape Town City (RSA) ou AS Otoho (Congo) / Black Bulls (Mozambique) ou Petro Atletico (Angola)

Red Arrows (Zambie) ou Agosto (Angola) / Big Bullets (Malawi) ou Simba (Tanzanie)

CFFA (Madagascar) ou R. Leopards (Eswatini) / Matlama (Lesotho) ou Coton Sport (Cameroun)

RC Kadiogo (Burkina Faso) ou Asante Kotoko (Ghana) / Gaborone (Botswana) ou AS Vita Club (RD Congo)

Lire l’acticle à partir de sa source ICI