Grand Musée d’Afrique : Contre l’amnésie et pour le rayonnement de la culture africaine

Alger abrite désormais le Grand Musée d’Afrique (GMA). Ce choix n’est pas fortuit car la capitale algérienne fût et reste encore la Mecque des révolutionnaires puisqu’il subsiste encore le Sahara Occidental, dernier bastion de la colonisation dans le Continent, de surcroit, sous l’oppression d’un pays africain.

Par delà, le symbolisme afférent au choix d’Alger, l’histoire de l’Afrique combattante, authentique, culturelle, innovante se retrouve en Algérie pour se ressourcer et sceller des retrouvailles historiques et politiques et culturelles ente un passé tatoué dans nos veines et un avenir qui coule, de sang pur, et qui irrigue notre panafriocanisme.

Ce musée, qui prendra place de manière temporaire à la villa Boulkine dans le quartier d’Hussein Dey à Alger, vise à encourager la sensibilisation au patrimoine culturel africain L’ inauguration, aujourd’hui, de son siège temporaire concrétise un projet, des plus importants, pour la mise en valeur des cultures et du patrimoine du continent, inscrit sur l’agenda 2063 de l’Union Africaine pour le secteur de la culture et de la mémoire collective africaine contre la colonisation et les ingérences. Un musée qui symbolise aussi le lien intergénérationnel retrouvé.

Ce Grand Musée d’Afrique est aussi un témoignage pour l’Algérie, qui abrite en elle-même, un musée national à ciel ouvert avec des vestiges de la civilisation humaine, terre de la solidarité africaine agissante, sincère et désintéressée depuis les premiers balbutiements de la volonté des peuples pour le recouvrement de la liberté et de l’indépendance.

Il est, en outre, exclusivement Africain, par l’Afrique, en Afrique et pour elle-même contrairement à certains autres musées auréolés de honteuses prises, des crânes de fusillés et autres spoliations d’œuvres d’arts et de sculptures volées des pays africains pour vanter la puissance des colonisateurs et renflouer leurs ressources touristiques sans que l’Afrique n’y est associée. Un déni historique,moral et culturel !

L’un des principaux objectifs et porte-drapeau de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, le Grand Musée d’Afrique est érigé sur la terre des hommes libres et dignes. Il symbolise également aux visiteurs, aux intellectuels, aux Hommes de cultures, la porte d’entrée du Continent où chaque pays de ce continent, berceau de l’Humanité, est aussi, le tombeau du colonialisme.

Mohamed El-Abassi, ex-ambassadeur

lapatrienews