Ghazouani pose de la 1ère pierre d’un complexe universitaire.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé mardi soir, dans la moughataa de Tevragh Zeina, la pose de la première pierre de la construction d’un nouveau complexe universitaire à l’Université de Nouakchott.

Ce complexe universitaire, qui devrait être achevé dans les 24 mois, augmentera la capacité de l’université de 11 000 places.

Dans le cadre de ce projet, 4 amphithéâtres, 81 bureaux et 80 salles de classe seront construits pour la Faculté des Sciences Juridiques et Économiques ; 38 laboratoires, 10 amphithéâtres et 80 salles de classe pour la Faculté des Sciences et Techniques ; 11 laboratoires de langues, 73 bureaux et 35 salles de classe pour la faculté de Lettres ; deux amphithéâtres, 3 bureaux et 14 salles de classe, dédiés à la Faculté de médecine.

Le coût total de ce complexe universitaire, qui s’étend sur une superficie totale de 37 297 mètres carrés, est de 919 991 674 ouguiyas.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed a, dans une allocution pour la circonstance, expliqué que l’Université de Nouakchott, dans sa forme actuelle, a été construite pour accueillir 14 mille étudiants seulement, mais qu’elle a dépassé sa capacité d’absorption il y a quelque temps.

Aussi le ministère a -t- il décidé, sur instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de porter cette capacité d’absorption à 25 000 étudiants, dans le cadre du volet bâtiment et construction dont bénéficient tous les services publics.

Il a ajouté que l’éducation dans le pays est désormais l’objet d’une grande attention depuis l’arrivée au pouvoir de Son Excellence le Président de la République, lorsqu’il a annoncé l’avènement de l’école républicaine et ordonné de mobiliser tout ce qui est nécessaire pour la matérialiser sur le terrain, notant que le ministère a achevé, depuis 2019, environ 1 500 salles de classes, et s’emploie actuellement à en réaliser 1 600 autres, au profit de l’enseignement primaire et secondaire.

M. Sid Ahmed Ould Mohamed a indiqué que le ministère oeuvrera pour que ce complexe universitaire soit conforme aux exigences architecturales, qu’il soit achevé dans les délais contractuels spécifiés et qu’il soit conforme aux normes requises de qualité technique et architecturale.

Quant à la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Maleck, elle a expliqué que ce projet, qui constitue une nouvelle étape dans la série des réalisations de développement que connaît le pays, renforcera notre système éducatif et contribuera à créer des conditions propices à élever le niveau académique de nos étudiants dans les différentes facultés ciblées.

Elle a ajouté que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à concrétiser le programme électoral du Président de la République « Mes engagements », notamment son volet lié au relèvement du niveau d’instruction dans le pays, en développant des approches fondées sur la modernisation des établissements d’enseignement et la fourniture des équipements et outils nécessaires, ainsi que le développement de programmes et la création de conditions appropriées pour motiver l’enseignant, qui est la pierre angulaire du processus éducatif.

Le maire de la commune de Tevragh Zeina, M. Taleb Ould Mahjoub, a indiqué, dans une allocution auparavant que ce complexe universitaire, qui sera construit et doté des équipements nécessaires, permettra le renforcement des capacités des facultés bénéficiaires en renforçant leur capacité d’absorption et en élevant la qualité de leurs services d’enseignement et de recherche.

Il a ajouté que ce complexe universitaire s’ajoute au nombre d’installations et de bâtiments éducatifs, sanitaires et administratifs, de réseaux routiers, de réseaux d’eau et d’électricité, et de diverses autres installations et équipements qui ont été construits dans le cadre du programme “Mes promesses”.

La cérémonie de lancement des travaux de ce projet s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, du président du Conseil Constitutionnel, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, des deux ministres conseillères à la Présidence de la République, des membres du gouvernement, du wali de Nouakchott Ouest, d’autres hauts responsables, ainsi que des membres du corps diplomatique et de hautes personnalités de l’État.

AMI