Une action d’envergure dans le domaine des infrastructures.

S E Monsieur le Président de la République vient de donner le coup d’envoi depuis Aioun, capitale du Hodh El Gharbi à la réalisation d’un important programme d’infrastructures routières de 700 km doté d’une enveloppe de 53 milliards d’ouguiyas.

Il s’agit là d’une action d’envergure dans le domaine des infrastructures qui compte parmi les plus importantes jamais exécutées au niveau du pays. Tenant compte de l’impact et du caractère structurant des infrastructures routières sur le développement économique et social, on mesure la portée que ce programme ne manquera pas d’imprimer à terme au rythme de la croissance économique et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

J’estime qu’il faut rendre justice à la dynamique de construction nationale multidimensionnelle engagée par le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani depuis son élection à la magistrature suprême.

Caractéristique distinctive de cette œuvre multidimensionnelle et que je tiens à souligner, c’est le climat de quiétude, d’équité et de sérénité qui lui sert de cadre et de référentiel permanent.

Pour toutes ces considérations, j’aimerais remercier et féliciter Monsieur le Président de la République.

Mohamed Nani

Consultant International,

ancien ministre des affaires économiques et du developpement, ancien gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie