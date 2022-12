Aïoun : accueil populaire réservé au Président de la République

Les habitants du Hodh El Gharbi ont réservé à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, un accueil populaire chaleureux à son arrivée dans la ville d’Aïoun, ce jeudi matin, dans le cadre d’une visite de travail dans cette wilaya.

Dès les premières heures de la matinée, les rues de capitale du Hodh El Gharbi étaient prises d’assaut pas des milliers de citoyens portant des photos agrandies de Son Excellence le Président de la République et des banderoles où ils exprimaient leur reconnaissance pour les réalisations accomplies dans leur wilaya et les régions du pays au cours des trois dernières années.

Des groupes artistiques et folkloriques venus des cinq moughataas du Hodh El Gharbi ont également exprimé, avec ferveur, par des chants et des poèmes, une partie de cet accueil populaire fait d’allégresse et de spontanéité.

Pose de la première pierre d’importants projets de développement

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a supervisé ce jeudi, dans la ville d’Aïoun, capitale du Hodh El Gharbi, l’inauguration et la pose de la première pierre d’importants projets de développement et d’infrastructures de services publics.

Le siège du Conseil régional du Hodh El Gharbi compte parmi dix autres réalisés dans dix wilayas du pays par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, pour un coût global de 591 350 000 nouvelles ouguiyas financés sur budget de l’Etat.

Le siège de chaque conseil régional comprend plus de 30 bureaux, un parking, des équipements publics, une salle de réception, et une autre pour les réunions. Il est construit selon la nouvelle architecture des bâtiments administratifs haut standing, pour permettre aux membres du conseil d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles, en plus d’être un appui appréciable pour le développement local des wilayas.

Réhabilitation de 700 km du réseau routier national sur 7 axes

Son Excellence le Président de la République a également supervisé le lancement des travaux de restauration et de réhabilitation de 700 km du réseau routier national sur 7 axes : Aleg-Maghta-Lahjar, Djouk-Kiffa, Tintane-Aïoun, Aïoun-Aweinat Zbel, Aweinat Zabel-Timbedra, Timbedra-Néma et Boghé-Kaédi, pour un délai d’exécution de 18 mois et un financement de 53 milliards d’ouguiyas supporté par le budget de l’Etat.

La ville d’Aïoun bénéficiera de la réalisation d’un réseau routier urbain par lequel le quartier Météo sera relié au quartier Lemghaity, sur 600 m, le quartier Lemghaity à l’hôpital sur 1100 m, la route Kobenni à l’hôpital sur 820 m, et la route de l’aéroport sur 7030 m. Ce réseau urbain entre dans le cadre de la modernisation des centres-villes pris en charge par la mise en œuvre du programme « Mes Priorités Elargi de Son Excellence le Président de la République.

Inauguration de la nouvelle centrale électrique d’Aïoun

Son Excellence le Président de la République a supervisé également l’inauguration de la nouvelle centrale électrique d’Aïoun, qui a une capacité de production de 1 500 kilowatts, ce qui signifie qu’elle assurera, désormais, une couverture complète des besoins en électricité de la ville et permettra à la société mauritanienne d’électricité d’étendre son réseau vers des quartiers de la ville longtemps privés des services d’électricité.

Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, a déclaré dans une allocution à l’occasion de cette inauguration, que cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de l’énergie afin que tous les citoyens puissent accéder aux services d’électricité, en procédant à l’extension des réseaux pour qu’ils arrivent dans toutes les villes et villages sur tout le territoire national. Dans ce cadre, ajoute le ministre du Pétrole des mines et de l’énergie, il est prévu d’étendre ces réseaux urbains pour qu’ils puissent atteindre les quartiers périphériques, de renforcer la production électrique dans 50 moughataas du pays, en plus de la connexion des zones rurales isolées par l’exploitation des énergies renouvelables.

Le plus grand processus de restauration pour le Ministre de l’Equipement

A son tour, le Ministre de l’Equipement et des Transports, et porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrougha, a rappelé l’importance du discours prononcé par Son Excellence le Président de la République à l’occasion de la commémoration du 62eme anniversaire de l’Indépendance du pays et ce qu’il comporte comme bonnes nouvelles pour de larges franges de la population.

Il a souligné que ce programme, dont les travaux commencent aujourd’hui, est considéré comme le plus grand processus de restauration que le pays ait connu sur la Route de l’Espoir, dont l’importance, pour un certain nombre de wilayas du pays, n’est plus à démontrer, comme le sont aussi les axes routiers qui lui sont connectés en direction de plusieurs moughatas.

Autres réactions

Pour sa part, le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid’ Ahmed Ould Mohamed, a expliqué que les bâtiments affectés aux conseils régionaux se caractérisent par le fait qu’ils sont construits suivant des normes techniques qui permettront d’offrir des conditions de travail appropriées pour ces conseils. Il a souligné que le département de l’habitat travaille à la mise en œuvre de grands programmes et infrastructures de services, dont la construction d’un grand hôpital dans la ville d’Aïoun, dans les meilleurs délais.

Quant à la présidente de l’Association des conseils régionaux de Mauritanie, Mme Fatimetou Mint Abdel Malek, elle a salué cet événement, au cours duquel les conseils régionaux ont été inaugurés, soulignant l’importance et le symbole que cela signifie comme actes posés dans le processus de la décentralisation cher à Son Excellence le Président de la République.

De son côté, le président du Conseil régional du Hodh El Gharbi, M. Khattar Ould Cheikh Ahmed, a salué les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la promotion et du développement de la décentralisation, passant en revue les réalisations accomplies dans la wilaya dans le domaine de l’appui au développement local.

Le Maire de la commune d’aïoun, M. Dje Ould Dey, avait souhaité la bienvenue au Président de la République au nom des habitants de la commune, saluant l’attention qu’il porte à l’élévation du niveau de vie des couches vulnérables de la population, et soulignant l’importance des programmes et projets inaugurés ou lancés, lors de cette visite présidentielle, pour la dynamisation du tissu économique local.

La cérémonie s’est déroulée en présence des membres de la délégation accompagnant le Président de la République, du Wali du Hodh El Gharbi ainsi que des autorités administratives et sécuritaires dans la wilaya.

Source: AMI