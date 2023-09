Ghazouani implicitement : « Je suis avec vous jusqu’à ce que le travail soit terminé. »

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a effectué une visite surprise en août dernier sur le site du réseau d’eau Aftout Sahli qui alimente en eau potable la ville de Nouakchott. Cette visite intervient après une soif à Nouakchott.

Le président de la République s’est donc rendu sur place pour constater par lui-même ce qui se passe dans ces localités cet hiver. Il a demandé aux responsables concernés sur place de trouver des solutions aux problèmes d’approvisionnement en eau potable des citoyens et de prendre des mesures pour assurer la durabilité de l’approvisionnement en eau.

S’ensuit une visite surprise de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani au Centre hospitalier national, à l’hôpital neurologique et au Centre national de cardiologie en septembre.

Si Ghazouani a été déçu par le niveau de responsabilité du staff estime Senalioune, alors pour Afrimag « Ghazouani est sorti de son silence ! »

Mohamed Cheikh El Ghazouani s’est montré relativement prudent depuis qu’il a pris le contrôle du pays le 1er août 2019, mais il est devenu plus agressif en multipliant les visites sur le terrain.

Dans le même temps, nous avons constaté que la communication de la présidence était moins lente, et même plus « agressive » rapporte le Calame qui titre « Ghazouani en pré-campagne pour la présidentielle 2024? » relayé par Cridem.

Ghazouani suit de près les projets

Le but ultime de ces visites est de dire implicittement aux Mauritaniens : « Je suis avec vous jusqu’à ce que le travail soit terminé ». Pour rappel, le président de la République a effectué plusieurs autres visites au cours de son mandat, au cours desquelles il entend suivre la mise en œuvre de ses projets électoraux, sur la base desquels il a été élu et sur la base desquels il sera jugé.

En fait, le suivi est très important pour mettre en œuvre le plan d’action. Il vous permet de voir la réussite des tâches ainsi que les problèmes pouvant survenir. Cela permet de réajuster constamment les plans d’actions en fonction des résultats, des retards et des erreurs. La Mauritanie est confrontée à des chocs climatiques récurrents ayant des impacts importants sur les populations, les infrastructures et l’économie, et la priorité est désormais de renforcer la résilience et l’inclusion face à ces nouveaux défis.

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le rythme de croissance est passé de 2,4 % en 2021 à 5,2 % en 2022, en raison de l’augmentation des exportations du côté de la demande et de l’expansion du secteur agricole du côté de l’offre. Le progrès économique pour 2023 devrait ralentir à 4,5 % en raison de la croissance plus faible du secteur extractif, résultant de la diminution de la production de minerai de fer et d’or, et de la réduction de la production agricole.

L’inflation annuelle moyenne a atteint 9,5 % en 2022 et devrait baisser à 8 % en 2023 à mesure que la tension sur les prix externes s’atténue.

Les priorités du pays

Les priorités du pays en matière d’adaptation et de résilience reposent sur la protection sociale, la réduction des inégalités et la protection des infrastructures entre autres.

Malgré la course effrénée par un environnement interne et externe hostile, son gouvernement travaille dur pour renforcer la résilience aux chocs climatiques, comme la réponse aux urgences, l’adoption de nouvelles lois sur l’urbanisme et la construction pour permettre le développement d’environnements urbains plus résilients ou des aménagements intégrés.