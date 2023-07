Le Premier ministre présente le bilan de l’action gouvernementale

Le Premier ministre présente devant l’Assemblée nationale le bilan de l’action gouvernementale et son programme futur.

La volonté du Président de la République et les opportunités prometteuses dans nos secteurs productifs inspirent confiance dans la croissance rapide et l’avenir radieux de notre pays- Son Excellence Mohamed Ould Bilal Messoud, Premier Ministre

Son Excellence Mohamed Ould Bilal Messoud, Premier Ministre, a souligné que la volonté du Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazwani, les opportunités prometteuses dans notre secteur productif et les bénéfices attendus du dividende démographique inspirent confiance dans la possibilité d’une croissance rapide et d’un avenir radieux pour notre pays.

Lors de sa présentation des grandes lignes de la politique générale du gouvernement jeudi lors d’une séance publique de l’Assemblée nationale sous la présidence de M. Mohamed Ould Meguett, le président de l’Assemblée Nationale, il a souligné que tous les mécanismes existants seront renforcés et que davantage d’efforts seront déployés pour accroître la contribution des secteurs productifs à l’emploi, en accordant une attention particulière à la Stratégie Nationale pour l’Emploi, en activant le Fonds National pour l’Emploi et en améliorant l’accès aux prêts pour les moyennes et petites entreprises et les microentreprises grâce à l’activation rapide du fonds de garantie.

Il a indiqué que la voie de concrétisation de cette vision adoptée par le Président de la République se heurte à des défis majeurs présentés par le Gouvernement et cherche à les surmonter complètement ; ce sont des déséquilibres dans la gestion, une formation insuffisante pour répondre aux exigences du marché du travail ; combinés à un environnement extrêmement défavorable, la menace des urgences est principalement liée à des facteurs externes.

Lors de la session, à laquelle ont participé des membres du gouvernement, il a déclaré la mise en œuvre de politiques durables dans le domaine de la gestion de l’eau une priorité absolue, soulignant que la politique serait basée sur le développement délibéré des eaux de surface et une meilleure protection des eaux souterraines au profit des générations futures. En réponse, le gouvernement continuera à mettre en œuvre d’importants programmes d’ingénierie et structurels pour fournir de l’eau à des dizaines de villes à travers le pays.

Il convient de noter que l’évaluation des actions menées au cours de l’année écoulée s’inscrit dans la politique globale du Gouvernement, conformément à l’engagement du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Les députés auront l’occasion de discuter du plan en posant des questions au Premier ministre lors d’une plénière prévue samedi prochain, qui répondra aux déclarations faites par les parlementaires lors de la prochaine session plénière de l’Assemblée nationale.