Présidentielle 2024 en Mauritanie : Mobilisation au tour de Ghazouani pour un second mandat.

A moins d’une année de la présidentielle mauritanienne, le parti au pouvoir et ses alliés se mobilisent pour soutenir la candidature du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à un second mandat. Ainsi, le Parti El Insaf a appelé ses dirigeants et ses membres à présenter ce qu’il a décrit comme 4 ans des réalisations du président Ghazouani. Certaines informations soutiennent que l’élection du président Ghazouanipour un second mandat présidentiel est devenue une nécessité au vu des multiples réalisations sur le terrain.

Selon le site d’informations Rapideinfo.mr, la première Dame est d’attaque pour ce vœu électoral. «Mariem Dah Fadel contribue aux côtés de son mari, avant et après la campagne électorale de 2019 et depuis que ce dernier a accédé à la plus haute fonction, à pousser la Mauritanie vers un partage des opportunités pour les plus vulnérables et les intérêts des groupes défavorisés», peut on lire sur le site.

Le Premier ministre fait campagne

Du côté du gouvernement, un second mandat du Président Ghazouani est devenu une priorité. En effet, relève le journal en ligne, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud qui s’est distingué lors de la campagne pour les législatives a rassuré les parlementaires que le gouvernement travaille sans relâche pour concrétiser la vision du président de la République.

«Il a déclaré que le gouvernement continuerait à mettre en œuvre d’importants projets et des plans structurels dans des dizaines de villes à travers le pays », rencherit Rapideinfo.mr.

Chez les allies, c’est la cheffe du Parti de l’Union pour la démocratie et le Progrès, Naha Hamdi Mouknass qui est monté au créneau. Déjà au mois d’avril dernier, elle avait déclaré que son parti soutiendra la candidature du Président Mohamed Ould Ghazouani pour un second mandat, lors des prochaines élections présidentielles prévues en 2024.

C’est le même cas de figure pour de nombreux acteurs politiques de la mouvance présidentielle. Ils ont annoncé, selon le site, leur soutien à la candidature de Ghazouani pour un nouveau mandat.

Pour rappel, les partis de la Majorité ont récemment intensifié leurs campagnes médiatiques pour soutenir la candidature de l’actuel président de la République islamique de Mauritanie.

Senenow