Ghazouani et Kaïs Saïed discutent en marge du sommet italo-africain à Rome

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est entretenu, ce lundi en marge du sommet italo-africain à Rome (Italie), avec son Excellence Kaïs Saïed, Président de la République tunisienne.

Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères, ainsi que des questions d’intérêt commun.

Son Excellence le Président de la République participe au Sommet italo-africain, qui a débuté ce lundi matin à Rome et qui durera deux jours, en présence de plus de 20 chefs d’État et de gouvernement africains, 57 délégations internationales et des représentants de l’Union européenne, d’organisations régionales et institutions multilatérales opérant sur le continent, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.