Ghazouani appelle à la construction d’une économie verte

Sommet de Paris “Pour un nouveau pacte financier mondial” : Le président de la République appelle à une transition énergétique par la construction d’une économie verte.

Le Sommet « pour un nouveau pacte financier mondial » qui s’est ouvert ce jeudi à Paris a été marqué par une adresse de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux participants qu’il a invités à une transition énergétique par la construction d’une économie verte qu’il considère non seulement un préalable de la durabilité du développement mais aussi une condition de la survie même de la planète.

Le Président de la République a tout d’abord félicité et remercié Mr. Adesina Président de la Banque Africaine de Développement pour son leadership qu’illustre son initiative d’organiser cette rencontre, ainsi que la Banque Islamique de développement, la commission de l’UE, Africa 50 et tous les partenaires qui appuient l’Alliance pour l’Infrastructure verte en Afrique.

Il a également salué ses collègues chefs d’état qui, mesurant l’importance cruciale de des infrastructures vertes, ont tenu à être présents, pour enrichir les débats autour de cette question.

Son Excellence a fait observer que la transition énergétique par la construction d’une économie verte n’est pas seulement une condition de la durabilité du développement mais aussi une condition de la survie même de notre planète.

La Mauritanie, dont les émissions de gaz à effet de serre sont pourtant très marginales, est, a-t-il dit, résolument engagée dans la lutte en faveur de la transition écologique, par l’exploitation de son potentiel d’énergies renouvelables notamment éolienne et solaire

Parlant des efforts de la Mauritanie dans ce domaine, le Président de la République a indiqué « Nous avons ainsi porté la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020. Et nous ciblons 50% en 2030. En outre, a-t-il précisé, la Mauritanie a profité de son immense potentiel en énergies renouvelables (éolien et solaire), dont l’exploitation d’ici 2050 pourrait atteindre 4000 GW, et s’attèle à développer d’importants projets d’hydrogènes vert.

Le Président 🇲🇷 Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani @CheikhGhazouani a participé aujourd'hui à l'évènement de haut niveau « The Alliance for Green Infrastructure in Africa » aux côtés de 8 autres chefs d'Etat organisé à l'occasion du Sommet sur #NouveauPacteFinancier @francediplo pic.twitter.com/tRAyVWPTOf — France en Mauritanie (@FranceenRIM) June 22, 2023

Son Excellence a fait observer que « l’hydrogène vert constitue réellement la source d’énergie renouvelable qui possède le potentiel le plus important, tant pour assurer la transition énergétique que pour accélérer la croissance économique, la création d’emplois décents et la lutte contre la pauvreté ».

Il a déclaré : « le développement à grande échelle de l’hydrogène vert inscrira notre pays sur une trajectoire d’industrialisation rapide en assurant la transformation locale de nos énormes ressources de fer en acier vert, et en accélérant l’accès universel de nos citoyens à une électricité propre et à bas prix ».

Néanmoins, a-t-il fait remarquer, « la réalisation du potentiel de développement de l’hydrogène vert de la Mauritanie, comme celui des autres pays Africains, bute cependant sur la contrainte majeure du financement ».

Il a ajouté que « les besoins en Infrastructures – ports, routes, chemin de fer, réseau électrique et autres – nécessaires pour permettre à la Mauritanie d’exploiter pleinement son potentiel d’hydrogène vert, sont immenses, ajoutant que c’est là où l’alliance pour l’infrastructure verte en Afrique peut et doit jouer un rôle primordial.

Le Président de la République attendre de cette alliance une participation active au financement des projets d’hydrogène vert en Mauritanie et qu’elle accompagne efficacement le pays en matière de renforcement des capacités.

Au terme des interventions des participants, le Président de la République a salué la pertinence de leurs contributions qui ont toutes conforté davantage sa conviction quant à la capacité de l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique de contribuer efficacement au financement de la transition verte du continent.

Son Excellence a conclu en lançant un appel à tous les partenaires potentiels afin d’adhérer à cette alliance et de la soutenir.

AMI