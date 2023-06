Arrivée hier mardi à Paris du président de la République.

Le président de la République est arrivé mardi soir à Paris. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani y participera dans deux jours au sommet “Pour un nouveau pacte financier mondial”.

L’important sommet, qui réunira des représentants de plus de 300 pays, des organisations internationales et de la société civile, affirme que son objectif déclaré est d’évaluer « les voies et moyens de renforcer la solidarité financière avec le Sud ».

En particulier, il vise à proposer des solutions appropriées aux questions de financement au-delà des questions climatiques, y compris l’accès à la santé et l’éradication de la pauvreté. La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et leurs répercussions ont réduit l’espace fiscal et budgétaire de nombreux pays, impactant leur capacité à financer l’accès aux services sociaux de base pour leurs populations.

Enfin, la synergie du sommet de Paris cherchera à fédérer de multiples agendas (climat, développement, dette…) et à proposer des solutions innovantes à ces enjeux.

C’est pourquoi mon pays, la Mauritanie, s’exprimera dans cette grande enceinte internationale.

Son Excellence le Président de la République est accompagné d’une importante délégation qui comprend : Dr Mariem Fadel Dah, Première Dame ;

MM : Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur ;

Ousmane Mamoudou Kane, ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ;

Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du Président de la République ;

Ahmed Ould Bahia, ambassadeur de notre pays à Paris ;

Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la Présidence de la République ;

El Houssein Ould Naji, conseiller à la Présidence de la République ; El Hassan Ould Ahmed, directeur général du Protocole d’État.