Agenda Paris, 22-23 juin / 25 Chefs d’État et PM africains attendus au Sommet « Pour un nouveau Pacte financier mondial »

Une centaine de gouvernants et hauts responsables économiques, dont une quarantaine d’Africains, ainsi que des ONG, participeront les 22-23 juin au Sommet de Paris. La rencontre se veut une étape préparatoire aux futurs rendez-vous du G20 et de la COP 28, et affiche une grande ambition : amplifier le financement de la lutte climatique et celui de la lutte contre la pauvreté. « En même temps », bien sûr…

Le Président français Emmanuel Macron prononcera le discours d’ouverture de ce sommet qui se déroulera sur deux jours, permettant des débats au plus haut niveau entre Chefs d’Etat et de gouvernement, responsables d’organisations internationales, représentants de la société civile, des fondations, des fonds et du secteur privé.

Une promesse de “conversations” et d’échanges très riches, en effet, au vu des thèmes très ambitieux des tables rondes du jeudi 22 juin, à partir de 9 h 00 au Palais Brongniart :

– « Faire évoluer le modèle des banques multilatérales de développement pour répondre aux défis du XXIe siècle » ;

– « Une nouvelle méthode : les partenariats pour une croissance verte » ;

– « Des instruments et des financements innovants face aux nouveaux enjeux de vulnérabilité » ;

– « Garantir des informations et des données plus fiables et comparables » ;

– Créer un environnement propice au secteur privé (infrastructures durables, financement des PME) ;

Parallèlement aux tables rondes une trentaine d’événements se tiendront dans des formats également hybrides autour des principaux objectifs du développement durable.

LES CHEFS D’ÉTAT

AFRICAINS PRÉSENTS

(Liste à jour au 17 juin 2023, amenée à évoluer jusqu’au début du sommet)

Chefs d’Etat et de Gouvernement africains :

– M. Patrice TALON, président de la République du Bénin ;

– M. Paul BIYA, président de la République du Cameroun ;

– M. Cyril RAMAPHOSA, président de la République d’Afrique du Sud ;

– M. Azali ASSOUMANI, président de l’Union des Comores ;

– M. Jean-Michel Sama LUKONDE KYENGE, premier ministre de la République démocratique du Congo ;

– M. Denis SASSOU N’GUESSO, président de la République du Congo ;

– M. Patrick ACHI, premier ministre de Côte d’Ivoire ;

– M. Abdel FATTAH AL-SISSI, président de la République arabe d’Egypte ;

– M. Abiy AHMED, premier ministre de la République démocratique fédérale d’Éthiopie ;

– M. Ali Bongo ONDIMBA, président de la République du Gabon ;

– M. Nana Addo AKUFO-ADDO, président de la République du Ghana ;

– M. Umaro Sissoco EMBALO, président de la République de Guinée-Bissao ;

– M. William RUTO, président de la République du Kenya ;

– M. Andry RAJOELINA, président de la République de Madagascar ;

– M. Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI, président de la République islamique de Mauritanie ;

– M. Adriano MALEIANE, premier ministre du Mozambique ;

– M. Mohamed BAZOUM, président de la République du Niger ;

– M. Bola TINUBU, président de la République fédérale du Nigéria ;

– M. Faustin Archange TOUADERA, président de la République centrafricaine ;

– M. Edouard NGIRENTE, premier ministre du Rwanda ;

– M. Macky SALL, président de la République du Sénégal ;

– M. Muhamat Idriss DÉBY ITNO, président de la République du Tchad ;

– M. Faure GNASSINGBE, président de la République togolaise ;

– M. Kaïs SAÏED, président de la République tunisienne ;

– M. Hakainde HICHILEMA, président de la République de Zambie ;

Représentants africains d’Organisations internationales :

– Dr. Akinwumi A. ADESINA, président de la Banque africaine de développement ;

– Mme Ngozi OKONJO-IWEALA, directrice générale de l’OMC ;

– Mme. Sanda OJIAMBO, Secrétaire générale adjointe de UN Global Compact ;

– Dr. Alieu Omar TOURAY, président de la Commission de la CEDEAO ;

– M. Moussa FAKI, président de la Commission de l’Union Africaine ;

– M. Antonio PEDRO, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU ;

– M. Makhtar DIOP, Directeur général de la société financière internationale ;

– M. Laaziz FAID, ministre des Finances de la République algérienne démocratique et populaire ;

– Mme Vera Esperança DOS SANTOS DAVES DE SOUSA, ministre des Finances de la République d’Angola ;

– M. Mahmoud Ali YOUSOUF, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti ;

Chef de délégation :

– M. Saad BENDOUROU, chargé d’affaires à l’ambassade du Royaume du Maroc en France ;

Participante de la société civile africaine :

– M. Samaila ZUBAIRU, président-directeur général d’Africa Finance Corporation ;

Fondations :

– M. Mo IBRAHIM, fondateur et président de la Mo Ibrahim Foundation ;

– Mme Somachi CHRIS-ASOLUKA, présidente-directrice générale de la Fondation Tony Elumelu ;

– M. Carlos LOPES, président de la Africa Climate Foundation ;

Tous les détails de l’événement (lieu, horaires, programme) : https://nouveaupactefinancier.org/

Source: africapresse