Ghazouani a apparemment lancé sa campagne.

À un moment où les autres acteurs ne font pas encore un grand bruit pour des échéances difficiles qui approchent au galop ou pour parvenir à un consensus complet sur une personnalité dotée de toutes les qualités politiques nécessaires, et qui a l’acceptation et la crédibilité parmi les Mauritaniens qui leur permettront de concourir fortement à l’élection présidentielle prévue l’année prochaine et de gagner.

Qui trouveront l’acceptation et la confiance parmi les Mauritaniens ?

À ce moment-là, le président Ghazouani a apparemment décidé de commencer sa campagne électorale pour mener la bataille présidentielle tôt cette fois, en plus de présider une conférence, mener des visites sur le terrain dans diverses wilayas du pays et d’inaugurer de nombreux projets vitaux.

Ainsi, il ne se passe une semaine pas sans que la TVM n’anime une campagne politique avec trompettes et tambours battants !

Alors que les informations télévisées restent dominantes parmi les cohortes plus âgées, leur influence globale continue de décliner, en particulier parmi les plus jeunes où les nouveaux médias sont devenus leur principale source d’information.

Mais Ghazouani a tout de même une longueur d’avance sur ses challengers.

Jeudi soir à Nouakchott, il a présidé la pose de la première pierre de l’échangeur Carrefour « Madrid » à Arafat et l’inauguration du réseau routier urbain de 47 km.

Accomplissement important dans la modernisation de la capitale, afin de donner à sa ville le prestige et la belle image qu’elle mérite, d’autre part, ils expriment l’importance qu’il accorde à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, tant sur le réseau routier et le viaduc mettront fin aux embouteillages aux carrefours les plus importants de la capitale, aux heures de pointe, le trafic dans les quatre directions est dense.

Ahmed Ould Bettar