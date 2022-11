Gebaliyah : La Mauritanie présente ses condoléances aux Palestiniens

La Mauritanie présente ses condoléances à l’autorité et au peuple palestiniens suite aux victimes de l’incendie de Gebaliyah.

La République Islamique de Mauritanie a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion à l’Autorité et au peuple palestiniens, suite à l’incendie de l’immeuble de Gebaliya qui a causé la mort de plus de 20 palestiniens .

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur dont une copie est parvenue à l’AMI.

Voici le texte intégral de ce communiqué:

” Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a appris, avec une grande tristesse, la nouvelle de l’incendie qui a causé la mort de plus de 20 personnes, dans un immeuble résidentiel à Gebaliyah, dans la bande de Gaza.

En cette douloureuse circonstance, le ministère présente, au nom de la République Islamique de Mauritanie, gouvernement et peuple, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à l’Autorité et au peuple palestiniens frère, implorant Allah Le Tout Puissant de recouvrer les martyrs de Sa Vaste Miséricorde et de donner courage à leurs proches Weinallilahi weina ileihi rajioune”

AMI