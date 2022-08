La Mauritanie condamne les violations israéliennes dans la bande de Gaza

La République islamique de Mauritanie a condamné l’agression israélienne contre les citoyens palestiniens dans la bande de Gaza.

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, dont copie a été reçue par l’Agence mauritanienne de presse:

Voici le libellé de ce communiqué:

La République islamique de Mauritanie suit avec une grande inquiétude ce qui se passe dans la bande de Gaza d’agression contre les civils palestiniens.

Le gouvernement mauritanien, tout en condamnant cette violation flagrante des règles de droit et des résolutions de la légitimité internationale, appelle la communauté internationale et tous les acteurs régionaux à œuvrer pour arrêter l’escalade et assurer la protection des Palestiniens sans défense.

Il affirme également sa position ferme en appelant, dans toutes les enceintes internationales, à une solution urgente et permanente qui mette fin aux souffrances du peuple palestinien en établissant son État indépendant conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale et à l’Initiative de paix arabe. .