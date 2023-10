Force du partenariat stratégique liant la Mauritanie à l’UE.

Ministre de l’Économie : La participation du Président de la République à Global Gateway Initiative témoigne de la force du partenariat stratégique liant la Mauritanie à l’Union Européenne.

La participation de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’invitation de la Présidente de la Commission européenne, Mme. Ursula von der Leyen, au Global Gateway Initiative, organisée par l’Union européenne les 25 et 26 octobre 2023 à Bruxelles, a reflété la force du partenariat stratégique liant la Mauritanie à l’Union européenne, a affirmé vendredi dans une déclaration faite à l’AMI le ministre de l’Économie et du Développement durable, Monsieur Abdessalam Ould Mohamed Saleh.

Le ministre a mis en exergue l’intense activité de Son Excellence, qui a caractérisée ce séjour, notamment les rencontres tenues avec les dirigeants du système européen, tels que la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne M. Josep Borrell, et le président adjoint de la Commission, Maros Sefcovic, directeur général du pacte vert pour l’Europe (European Green Deal).

Global Gateway Initiative vise à promouvoir des communications intelligentes propres et sécurisées dans les secteurs du numérique, de l’énergie et des transports, ainsi qu’à promouvoir la santé, l’éducation et la recherche dans le monde entier, a ajouté Ould Mohamed Saleh.

Partenariat stratégique

Il a souligné l’importance réaffirmée par les deux parties mauritanienne et européenne au partenariat stratégique liant la Mauritanie à l’Union européenne et l’estime témoignée par les hauts responsables européens rencontrés par le Président de la République, au rôle pionnier joué par Son Excellence dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale nationale.

« Des responsables européens qui ont loué également les efforts déployés par la Mauritanie, sous sa direction, visant à élaborer des politiques de développement durable de nature à créer le climat approprié pour stimuler les investissements étrangers afin d’accélérer le rythme de la croissance, de doubler les opportunités d’emploi et de faire face aux changements climatiques ».

Il a ajouté que Son Excellence le Président de la République a lancé aussi, lors de sa rencontre avec la Présidente de la Commission européenne, l’initiative Team Europe, visant à soutenir le développement des infrastructures d’hydrogène vert en Mauritanie, permettant à notre pays de produire, transporter et commercialiser cette énergie, de soutenir le secteur privé et d’améliorer l’environnement de l’entrepreneuriat.

Développement des compétences

Au cours du sommet a été question, également, de contribuer au développement des compétences à travers la formation technique et professionnelle, créant par ailleurs des opportunités d’emploi pour les jeunes et appuyant la recherche et le développement, a ajouté le ministre.

« Son Excellence le Président de la République avait prononcé un discours en sa qualité d’orateur principal lors d’une séance de dialogue de haut niveau sur la transition énergétique et l’hydrogène vert, au cours de laquelle il a passé en revue les capacités de notre pays dans le domaine des énergies renouvelables, appelant l’Afrique à occuper la place qu’elle mérite dans ce domaine, compte tenu des ressources immenses d’énergie renouvelable dont elle regorge », poursuit M. Ould Mohamed Saleh.

Il a, enfin, déclaré que Son Excellence le Président a signé un document relatif au plan d’action 2024 doté d’une enveloppe de financement de 37 millions d’euros, qui permettra la mise en œuvre de tous les fonds alloués pour la période 2021-2024 à la coopération au développement dans le cadre du nouvel Instrument de Voisinage, de Coopération au Développement et de Coopération Internationale (NDICI), a poursuit Ould Mohamed Saleh.

Le ministre a, enfin, attiré l’attention sur les précieux entretiens de Son Excellence le Président de la République, lors de sa visite à Bruxelles, avec un groupe de dirigeants de grandes sociétés européennes actives dans le domaine de l’hydrogène vert et l’accord convenu avec l’Union européenne de créer un groupe de travail conjoint de haut niveau pour concevoir un projet modèle pouvant être mis en œuvre dans les plus brefs délais.

AMI