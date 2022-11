Déclaration Charles Michel après la rencontre avec le Président

Déclaration du Président Charles Michel après la rencontre avec le Président de la République Islamique de Mauritanie, S.E.M. Mohamed Ould Ghazouani

Je souhaite remercier très chaleureusement le président Ghazouani pour son accueil, pour son hospitalité et pour notre solide amitié. C’est un honneur et un plaisir pour moi de visiter la Mauritanie pour la première fois. J’ai du reste un lien personnel avec la Mauritanie dans la mesure ou les parents de mon épouse ont eu l’occasion de travailler à la fin des années 70 comme enseignants en Mauritanie. Nous avons eu aujourd’hui une discussion en tête à tête, suivie d’une séance de travail extrêmement fructueuse avec nos équipes respectives. Les relations entre l’Union européenne et la Mauritanie sont excellentes et même exemplaires. Nous avons une compréhension commune des enjeux régionaux et globaux. La Mauritanie est un partenaire solide de l’Union européenne, un partenaire stable dans une région qui, nous le savons, est difficile. Nous saluons les efforts du président Ghazouani pour les réformes qui sont entamées sous son leadership, réformes que nous appuyons et que nous comptons continuer à appuyer. Nous disposons déjà d’un programme bilatéral qui est ambitieux avec une enveloppe de 125 millions d’euros sur la période. Et nous avons informé le président du travail qui est en cours pour identifier 50 millions d’euros additionnels dans des domaines tels que, par exemple, la sécurité alimentaire, l’agriculture, la formation, la sécurité. Et nous prenons aussi en compte l’attention qui a été attirée sur certaines régions extrêmement importantes à l’intérieur de la Mauritanie à la frontière avec le Mali, par exemple.

Il y a quelques mois, cher président, lors d’une réunion précédente à Bruxelles, vous aviez attiré notre attention sur les projets d’infrastructures et là aussi, nous tentons de travailler pour aller de l’avant. Je pense spécialement à cette ligne à haute tension entre Nouakchott et Kiffa pour laquelle, récemment, une mission de la Banque européenne d’investissement a pu se tenir afin de faire avancer les capacités de progresser sur ce sujet structurant extrêmement important dans notre coopération. C’est un projet qui illustre bien le type de coopération que nous souhaitons développer en termes de connectivité et pour lequel il y a cette capacité de pouvoir mobiliser des moyens. Nous avions aussi progressé en finalisant la route Nouakchott-Rosso qui a été inaugurée en mars 2021 et le travail est en cours pour construire ce pont emblématique de Rosso qui assure la liaison avec le Sénégal et qui devrait être livré dans le premier semestre 2024. L’Union européenne, vous le savez, a un agenda extrêmement transparent. Nous avons un intérêt commun pour la stabilité, pour la paix, pour la prospérité et pour reprendre des mots que vous utilisez régulièrement, pour un un espace sahélien sûr et prospère.

L’Europe et le monde ont besoin d’une Afrique prospère et stable, et c’est réciproque. Les défis du monde ne connaissent pas de frontières. Nous avons parlé de la situation dans le Sahel. C’est une région qui a bénéficié de beaucoup de soutien, y compris économique, matériel, financier, politique de la part de l’Union européenne. Et nous mesurons bien qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour progresser sur le terrain de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité. Nous souhaitons continuer à travailler avec toutes celles et ceux qui veulent avancer et travailler dans le respect mutuel. Nous avons aussi parlé de l’attachement au G5 Sahel. J’aurai l’occasion demain de participer à l’initiative d’Accra, au Ghana. Nous avons eu l’occasion aussi d’évoquer les interactions entre le G5 Sahel et cette initiative d’Accra qui fera l’objet de discussions demain avec un certain nombre de responsables politiques de la région.

Enfin, nous avons abordé les questions d’énergie et de sécurité alimentaire. Sur le terrain énergétique, nous avons eu une bonne discussion qui montre bien le potentiel important de la Mauritanie. D’abord pour le développement de la Mauritanie, pour la vie de la Mauritanie, mais aussi pour le partenariat avec l’Union européenne. En terme de sécurité alimentaire, nous savons qu’il y a un défi auquel nous faisons face, spécialement dans cette région du monde et pour lequel l’Union européenne a également annoncé des programmes additionnels. La Mauritanie sera un partenaire clé que nous souhaitons prendre en considération.

Monsieur le Président, vous êtes très engagé sur le terrain de la santé avec le souhait de mettre en place et de conforter, de consolider une assurance santé. Et là aussi, il y a un travail qui est engagé. Vous pouvez compter sur nous dans la durée pour être un partenaire. Nous avons l’occasion, à un rythme régulier, d’échanger, de travailler pour ce partenariat entre la Mauritanie et l’Union européenne et je veux encore une fois vous remercier pour le plaisir et l’honneur d’être à vos côtés, d’avoir pu aborder de nombreux sujets, pour donner une fois encore un élan positif à nos relations qui sont déjà excellentes exemplaires. Merci encore pour votre accueil.

