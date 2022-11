Charles Michel évoque les dossiers de coopération en Mauritanie.

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu hier dimanche au palais présidentiel à Nouakchott, le président du Conseil Européen, M. Charles Michel. Il a été question au cours d’un entretien des relations existant entre les deux parties et des moyens susceptibles de les renforcer dans les différents domaines.

L’entrevue s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des mauritaniens de l’extérieur , M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ismael Ould Cheikh Ahmed, de l’ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, SEM Abdellahi Ould Kebd, de l’ambassadeur de l’Union Européenne à Nouakchott et des membres de la délégation accompagnant le responsable de l’Union Européenne.

Charles Michel, président du Conseil européen entame une visite de travail de deux jours en Mauritanie dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et l’Union européenne.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a offert au Complexe “Ribat El Bahr” sur l’océan Atlantique, un copieux dîner, signe de l’hospitalité légendaire de notre pays à l’homme d’État belge, membre du Mouvement réformateur, ancien Premier ministre et président du Conseil européen depuis bientôt trois ans.

Ont assisté à ce dîner l’honorable Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismael ould Cheikh Ahmed, SEM Abdellahi Ould Kebd , l’ambassadeur de Mauritanie à Bruxelles, l’ambassadeur de l’Union Européenne en Mauritanie, des conseillers et des chargés de mission à la Présidence de la République et au Premier ministère, en plus des membres de la délégation accompagnant le responsable européen.

M. Michel s’est entretenu également dans l’après-midi avec Mohamed Ould Bilal sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et le Conseil européen, de la coopération fructueuse, des moyens de la renforcer et d’autres questions d’intérêt communs, selon l’Agence d’information mauritanienne.

Selon l’agence, la coopération entre la Mauritanie et l’Union européenne s’est considérablement développée ces dernières années grâce à de multiples visites et partenariats dans divers domaines du développement.

L’agence officielle a ajouté que la participation du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux journées européennes du développement organisé sous le slogan : « Global Gate : Construire des partenariats durables pour un monde connecté » à Bruxelles en juin 2022 a constitué un jalon important pour renforcer cette coopération., a été l’occasion de renforcer la coopération mauritanienne-européenne, où le Président Ghazouani a apprécié dans un discours prononcé à l’occasion, le soutien apporté par l’Union européenne à la Mauritanie et aux pays du Sahel en général.

La Mauritanie et l’Union européenne, lors d’un bilan annuel de l’état de leur coopération, ont confirmé leur satisfaction des résultats et de l’atmosphère de la réunion annuelle de dialogue politique organisée dans le but de “consolider et approfondir les relations entre la République islamique de Mauritanie et l’Union européenne, dans le cadre de l’Accord de Cotonou régissant les relations entre l’Union européenne et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

La coopération entre la Mauritanie et l’Union européenne a connu récemment un net élan grâce à des visites et des partenariats dans de nombreux domaines entre les deux parties, dont une partie s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne connue sous le nom de «Connecting the world » visant à concurrencer le projet chinois « Belt and Road ».

Dans les derniers développements du partenariat entre Nouakchott et Bruxelles, la Mauritanie a renouvelé en novembre 2021 son accord avec l’Union européenne dans le domaine de la pêche maritime avec un quota annuel pour les navires européens d’un maximum de 287 mille tonnes, et la Mauritanie reçoit une compensation financière de 61,5 millions d’euros ainsi que des redevances versées par les armateurs, qui ont presque tous connu des augmentations significatives.

La pêche maritime est l’une des artères les plus importantes de l’économie mauritanienne, les côtes du pays étant parmi les plus riches en ressources halieutiques au niveau régional et international, en raison de l’expansion du plateau continental.

Rapideinfo avec Agences