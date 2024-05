Football : Fc Nouadhibou remporte la coupe du Président

Le Premier ministre a remis la coupe au capitaine de l’équipe de FC Nouadhibou Ahmed Khalil dit Bessam avant de remettre d’autres médailles à un certain nombre de joueurs.

Moctar Ould Dahi, par intérim ministre de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement et le président de la Fédération mauritanienne de football, M. Ahmed Ould Yahya ont remis les médailles aux membres des deux équipes, en plus d’autres médailles au commissaire du match, au contrôleur des arbitres et au meilleur buteur du championnat national de première division.

Avec ce couronnement comme champion de l’édition 2023, l’équipe de Fc Nouadhibou a donc remporté la coupe et le championnat national de première division.