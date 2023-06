Florianne Heine nommée directrice du bureau Afrique du Nord de RSF

La nouvelle directrice du bureau de RSF à Tunis aura pour principale mission de développer les activités de l’organisation en Afrique du Nord, une région où la liberté de la presse est soumise à une pression très intense.

Le secrétariat international de RSF à Paris annonce la nomination à la tête de son bureau régional en Afrique du Nord de Florianne Heine, dotée d’une expérience de responsable de projet pour des structures régionales et internationales depuis 15 ans.

À la tête du bureau de Tunis, Florianne Heine assurera la supervision des activités de RSF dans les 6 pays de la région (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan, Tunisie). Elle coordonnera le travail d’une équipe engagée : le représentant de RSF pour l’Afrique du Nord basé à Alger, Khaled Drareni, en charge notamment du porte-parolat, le chargé de plaidoyer pour l’Afrique du Nord, Samir Bouaziz, et la chargée de projets, Alia Kerkeni.

Florianne Heine apporte sa capacité à travailler avec différents acteurs, tels les médias locaux, les journalistes, les organisations de la société civile et les autorités gouvernementales. Elle a consacré une grande partie de sa carrière à travailler sur des projets liés à la stabilité, au maintien de la paix et à la gestion des crises en Afrique de l’Ouest et, plus récemment, dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient.

“Nous avons de l’ambition pour notre cause en Afrique du Nord, et Florianne aura pour objectif d’accroître l’impact des activités de RSF pour la liberté, l’indépendance et le pluralisme du journalisme dans la région. Sa connaissance approfondie du Maghreb où elle réside depuis cinq ans lui permettra de guider efficacement le bureau avec pour mission de défendre et plus encore de promouvoir le droit à l’information des citoyens.

Christophe Deloire

Secrétaire général de RSF

“Je suis ravie de rejoindre l’équipe de Tunis, qui fournit un travail remarquable, ajoute Florianne Heine. Le développement du bureau régional, la recherche d’un impact toujours plus pertinent et le soutien que nous apporterons aux journalistes de la région sont des piliers d’intervention fondamentaux que nous plaçons au cœur de la stratégie régionale. J’impulserai cette stratégie avec un souci constant de redevabilité dans la conduite de nos actions, alignées avec les Objectifs de développement durable.”

Source: Reporters Sans Frontières