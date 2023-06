#FFRIM| Les Fédérations de Football de Mauritanie et d’Arabie Saoudite collaborent davantage sur le développement du football

#FFRIM| Les Fédérations de Football de Mauritanie et d’Arabie Saoudite collaborent davantage sur le développement du football

La Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM) et la Fédération Saoudienne de Football (SAFF) ont signé un protocole d’entente afin de consolider leurs relations fraternelles.

L’accord signé entre la FFRIM et la SAFF se concentrera, entre autres, sur la formation des entraineurs, le soutien au développement d’infrastructures, la formation des arbitres, notamment pour la technologie du VAR ainsi que l’organisation de matches amicaux, y compris pour le football féminin.

Yasser Al Misehal, Président de la Fédération Saoudienne de Football a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec la Fédération Mauritanienne de Football, notamment après le travail exemplaire accompli ces dernières années sous le leadership exceptionnel du Président Yahya, comme en attestent les qualifications répétées de leurs équipes nationales aux compétitions continentales majeures ainsi que la qualité des infrastructures mises en place dans leur pays. »

Ahmed Yahya, Président de la Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM), a pour sa part indiqué : « Nous avons expérimenté en premier lieu le savoir-faire de nos collègues Saoudiens non seulement en termes de développement du football mais aussi concernant l’organisation des compétitions. Nous venons de prendre part en effet aux Championnats Arabes de Beach Soccer et de Futsal qui ont été abrités dans le Royaume. Nous allons augmenter la cadence de nos échanges et le partage de nos expertises afin de faire bénéficier nos jeunes footballeurs. »

Les deux fédérations souhaitent non seulement améliorer leurs classements masculins FIFA des équipes nationales (respectivement 105e pour la Mauritanie et 54e pour l’Arabie Saoudite), mais aussi offrir plus d’opportunités pour leurs équipes de jeunes de jouer des matches amicaux.