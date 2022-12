Exclusif | Mauritanie : L’Algerian Union Bank est née.

Publié dans La Patrie NEWS mise à jour 2022/12/14 à 7:51 par Yanis Younsi

Comme annoncé précédemment par La Patrie News, et faisant suite aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tendant à procéder à l’ouverture de succursales de banques publiques à l’étranger afin de faciliter les transactions financières dans le cadre notamment de l’encouragement à l’exportation des produits algériens, une société financière vient d’être créée cette fois-ci à Nouakchott, la capitale de Mauritanie.

Mis en place par un consortium de quatre banques publiques, BNA, BADR, BEA et le CPA, comme chef de file, l’établissement financier a pour nom, « Algerian Union Bank », apprend-t-on de sources sûres qui ont salué le « travail titanesque » accompli par l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie Mohamed Benattou, ainsi que ses collaborateurs pour la concrétisation de ce projet.

Le diplomate algérien, a été en effet « au chevet de la délégation des directeurs des banques publiques le long de leur séjour en Mauritanie », précise-t-on encore.

Il y a lieu de signaler que la délégation a été reçu » par le Gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et le ministre mauritanien des Finances et ce en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie et Abbou Youcef de l’Ambassade d’Algérie en Mauritanie.

La banque contribuera ainsi, donc à assister les opérateurs économiques publics et privés dans leurs opérations financières liées à l’exportation de leur production.

Pour rappel, le président de la république avait, lors d’une réunion du Conseil des ministres instruits les secteurs concernés afin d’ouvrir des succursales de banques publiques à l’étranger afin d’apporter aide et assistance aux exportateurs algériens dans leurs transactions financières.

Ces projets constitue aussi, une voie non négligeable de canaliser et contrôler les flux financiers, en mettant un terme également aux trocs qui existent notamment dans la région sud du pays.

Cette ouverture à l’international se veut un instrument favorisant la mobilisation de l’épargne de la communauté algérienne résidant à l’étranger et permettant d’accroître les niveaux de transfert des devises vers l’Algérie.

Ce déploiement vise également, « à encourager l’exportation et à accompagner les opérateurs économiques dans l’accès aux marchés des pays du sud du continent africain».

C’est également une réelle opportunité pour le rayonnement économique de l’Algérie, particulièrement sur le continent.

Il intervient à point nommé notamment avec le rôle que peut jouer l’Algérie dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Y.Y

Source: La Patrie NEWS