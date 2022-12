IRIS ouvre son premier showroom en Mauritanie.

C’est à Nouakchott et avec le GROUPE HAFED que la marque IRIS consolide son nouveau partenariat. La désignation de ce partenaire comme représentant local est venue après plusieurs opérations d‘exports.

Une cérémonie d’inauguration a rassemblé le dirigeant de l’entreprise IRIS, Monsieur Djamel GUIDOUM, Directeur Général Adjoint, le partenaire local ainsi que quelques journalistes de la presse nationale.

Cet évènement a été également réhaussé par la haute présence de son Excellence, Monsieur Mohamed BENATTOU, Ambassadeur de l’Algérie à Nouakchott. Monsieur BENATTOU a félicité cette initiative qui vient couronner le partenariat commercial entre l’Algérie et la Mauritanie. Son excellence a également fait noter la qualité des produits IRIS et les prix compétitifs à la portée du consommateur Mauritanien.

Lors de son allocution, Monsieur Djamel GUIDOUM, se rattachant au contexte économique, a notamment présenté l’entreprise IRIS et l’ouverture de ce showroom comme étant « un excellent exemple de la manière dont une marque peut envisager son axe de croissance. Nous travaillons depuis plus de dix ans pour atteindre la réussite de la marque en Algérie, et nous détenons tous les facteurs pour permettre cette réussite à l’international ».

La collaboration avec le partenaire local, a pour grande ambition de faire découvrir les produits, maitrise de technologie et savoir-faire de IRIS dans le domaine de l’électronique et l’électroménager. « C’est une incroyable prouesse et un excellent signe pour l’avenir : nous sommes certains que notre partenaire à Nouakchott mettra à profit son expérience dans la vente afin de dépasser encore plus nos prévisions », déclare monsieur GUIDOUM.

En outre, l’implantation de ce showroom est une vraie opportunité de mise en avant de la production nationale Algérienne, avec pour objectif de la hisser sur le marché international.

L’espace de ce showroom a été créé sous forme de parcours, avec une conception de supports sobres et épurés où l’on joue sur la transparence, le design et la sobriété. Au sein de ce showroom, en plus des gammes de téléviseurs, sur lesquels IRIS est leader en Algérie, nous pouvons retrouver aussi d’autres produits tels que les machines à laver, réfrigérateurs, climatiseurs et lave-vaisselles.

Ā l’issue des discours des différents représentants, les invités ont été accompagnés pour une visite du showroom. Une occasion d’apprécier l’espace commercial et d’ouvrir officiellement les portes de ce point de vente.

Mohammed Bessaïah

Source: INTERFIL ALGERIE